Поезія незламних: Остап Ступка прочитал мощное стихотворение про войну в Украине

Рифма, которая бьется в такт с сердцем каждого украинца.
Украинский актер Остап Ступка принял участие в проекте Театра имени Ивана Франка под названием Поезія незламних.
Творческая инициатива направлена на то, чтобы увековечить российско-украинскую войну во всех ее проявлениях - горечи утрат, радости поражений, героизма украинских военных, невероятной стойкости украинского духа и крепости веры в победу.
Поэзия, по словам театра, выбрана для этого неспроста: стихи современных поэтов, рожденные войной, - молниеносное и крайне чувствительное оружие с невежеством и пропагандой. "Новая крупная военная проза или выдающаяся новая военная драма об этой войне появятся, возможно, через год-два, а может и значительно позже. А современная поэзия реагирует на трагические вызовы времени – мгновенно, импульсивно, эмоционально, концентрированно образно", - пишут франковцы.
Остап Ступка выбрал для прочтения стихотворение Сергея Фалиона "Ми йдемо далі" - слова, которые сегодня стоит услышать каждому украинцу в каждой точке земного шара.
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Ранее в поддержку Украины легендарная рок-группа Scorpions изменила текст культовой песни Winds of Change - фразу о Москве они заменили признанием в любви к Украине.
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