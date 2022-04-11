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Поезія незламних: Остап Ступка прочитал мощное стихотворение про войну в Украине

11 апреля 2022, 02:05

Рифма, которая бьется в такт с сердцем каждого украинца.

Остап Ступка прочел стих Сергея Фалиона "Ми йдемо далі" о войне в Украине / Скриншот

Украинский актер Остап Ступка принял участие в проекте Театра имени Ивана Франка под названием Поезія незламних.

Творческая инициатива направлена на то, чтобы увековечить российско-украинскую войну во всех ее проявлениях - горечи утрат, радости поражений, героизма украинских военных, невероятной стойкости украинского духа и крепости веры в победу.

Поэзия, по словам театра, выбрана для этого неспроста: стихи современных поэтов, рожденные войной, - молниеносное и крайне чувствительное оружие с невежеством и пропагандой. "Новая крупная военная проза или выдающаяся новая военная драма об этой войне появятся, возможно, через год-два, а может и значительно позже. А современная поэзия реагирует на трагические вызовы времени – мгновенно, импульсивно, эмоционально, концентрированно образно", - пишут франковцы.

Остап Ступка выбрал для прочтения стихотворение Сергея Фалиона "Ми йдемо далі" - слова, которые сегодня стоит услышать каждому украинцу в каждой точке земного шара.

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