"Поездка в Крым": Паш назвала человека, который "подставил" ее со справкой

Алина Паш, не может понять, как оказалась в Крыму / УНИАН

Украинская певица Алина Паш, которую дисквалифицировали с нацотбора на Евровидение из-за незаконного пересечения границы с Крымом со стороны России, раскрыла, кто сделал для нее фейковую справку.

Как рассказала она в интервью LiRoom, подделкой документа занимался ее партнер Андрей Иноземцев.

Паш также добавила, что догадывалась, что он может сфальсифицировать подтверждение того, что она попала на полуостров со стороны Украины.

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Артистка призналась, что когда "Суспільне" требовало от нее документ, подтверждающий законность пересечения крымской границы, она была занята подготовкой номера, а потому позволила партнеру разобраться с предоставлением справки.

"Я дала добро Андрею этот вопрос решить. Где-то я понимала, что он может быть решен не совсем честным способом, но жажда поделиться с украинцами этой песней в такой напряженный для страны момент давала решимости идти дальше. Справка – это попытка Андрея спасти меня" – поделилась она.

Алина Паш заверила, что полностью признает свою вину в фальсификации, ведь сама согласовала "этот шаг".

Она также признала, что до конца не была уверена, что попала в Крым из Херсонской области, а не из России, поэтому искала какие-либо упоминания об этом, однако не нашла. По словам звезды, она много путешествовала и забыла, как именно попала на оккупированную Россией территорию.

"Я шла напролом, слепо надеясь, что не нарушила правила конкурса и въезжала на территорию Крыма правильно. Никто не мог дать мне четкого ответа как мы туда попали, потому что было несколько групп: кто ехал, кто летел. Я искала хоть какие-то билеты, имейлы, любое подтверждение", – рассказала артистка.

Из-за того, что ни в ее паспортах, ни на других документах не было ни одной отметки о том, как певица оказалась в Крыму, а ГПСУ не предоставила ответа вовремя, было принято решение подделать справку.

"Конечно, был тот пост в Facebook с жалобой на Аэрофлот, и где-то в глубине души я понимала, что есть шанс, что я все же влетала. Я ни в коем случае не хотела дать какой-нибудь ход, который мог бы легализовать оккупацию Крыма", – объяснила знаменитость.

Напомним, ранее победительница национального отбора Евровидения-2022 Алина Паш, которую дисквалифицировали из-за незаконного пересечения крымской границы со стороны РФ, рассказала о том, что выступала в оккупированном Крыму не как сольная исполнительница, а как бек-вокалистка знаменитой украинской певицы Ирины Билык.