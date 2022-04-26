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"Спела с главным петушком Кремля": украинка Анна Асти спела с Киркоровым

26 апреля 2022, 10:00

Новая песня вряд ли придется по душе украинцам, страдающим от российской агрессии.

Анна_Асти
Певица родом из Черкасс / Instagram

Украинская певица Анна Asti, настоящее имя которой - Анна Дзюба и которая родилась в Черкассах, мало того, что молчит в отношении российской агрессии и зверствах российской армии в Украине, записала совместную композицию с Филиппом Киркоровым.

Об этом певица "доложила" своим подписчикам в Instagram.

Певица из Украины и Киркоров, поддержавший Медведчука/Instagram

Певица, которая была в составе созданной в Киеве группы "Artik & Asti", записала композицию "Хобби" и прокомментировала пост: "лучше быть полной стервой, чем дать себя уничтожить".

На Телеграмм-канале "Боже, яке кончене" также обратили внимание на новый трек.

"Певица ртом анна асти (2.4 млн подписчиков) родилась в Черкассах и начинала карьеру в Украине, называет себя украинской певицей. Но деньги она привыкла зарабатывать в россии, поэтому и молчит о войне и поет с одним из главных петушков Кремля", - пишет канал.

Напомним, ранее украинский певец Андрей Данилко, который выступает в амплуа эксцентричной дамочки средних лет Верки Сердючки, попал в список украинских деятелей культуры, которым запретили въезд в россию на 50 лет в связи с его политическими убеждениями.

viber
Филипп Киркоров
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