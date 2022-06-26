"Поехали на Донбасс": Шатунов собирался воевать против украинцев - директор певца

Юрий Шатунов хотел вступить в войну против украинцев / Reuters, Instagram

Российский певец и бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, который недавно умер после инфаркта, планировал воевать против украинцев на Донбассе. Об этом рассказал его директор на церемонии прощания, сообщает MK.

Шатунов хотел пойти добровольцем на фронт. Он предложил директору ехать на Донбасс вместе.

"Юра сказал: "Аркадий, поехали запишемся добровольцами". Вот такая у него реакция была, вот первая реакция, самая первая, говорит: "Поехали на Донбасс", –сказал директор Шатунова.

Как стало известно, Юрий Шатунов испытывал лютую ненависть к украинцам и не хотел выступать перед ними на корпоративах. Это началось в 2014 году после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, которую развязала Россия.

"Каждый раз, когда ему звонили с запросом на частное выступление в Европе, узнавая, что заказчики из Украины, он неизменно ругался. И говорил, что он не собирается петь перед людьми, которые не уважают великую Россию. Вот и Юра", – рассказал организатор концертов.

На публике Шатунов никак не комментировал войну России и Украины.

Читайте такжеПохороны Шатунова: концертный директор певца назвал дату и место

Напомним, поп-певец Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет от обширного инфаркта (по другим сведениям - от острой сердечной недостаточности).

У 48-летнего артиста остались жена и двое детей, которые появились на свет и жили в Германии: младшей дочери Эстелле восемь лет, а старшему сыну Дэннису в этом году исполнится 16.

Позднее концертный директор певца Аркадий Кудряшов рассказал о его последних часах перед смертью.

"Мы ужинали вместе, ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо. Вызвали неотложку, но в больницу Юру привезли уже мертвого. Все произошло очень быстро", - сказал мужчина.

Другие новости: