"Подсела" на препараты: фанаты заподозрили,что у путинистки Валерии анорексия

Певица Валерия показала фигуру в купальнике и напугала фанатов своей худобой.

https://stars.glavred.info/podsela-na-preparaty-fanaty-zapodozrili-chto-u-putinistki-valerii-anoreksiya-10563938.html Ссылка скопирована

Путинистка Валерия похудела до неузнаваемости / коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Российская певица Валерия, которая в восторге от кровавого вторжения РФ в Украину, показала каких результатов она добилась благодаря тренировкам, но поклонники не оценили ее стараний. Некоторые даже решили, что у путинистки уже почти анорексия.

На своей странице в соцсетях любительница диктатора Путина показалась в синем купальнике, который она дополнила соломенной шляпой, бежевыми тапочками и солнцезащитными очками необычной формы.

видео дня

"Семь дней ежедневных силовых дают результат. Завтра уже надену шубу и вперед петь песни", — написала путинистка.

Валерия показала фигуру в купальнике / фото: instagram.com/valeriya/

В свою очередь поклонники сравнили Валерию с Полиной Гагариной, которая довела себя почти до анорексии. Даже ходили слухи, что она "подсела" на препараты для похудения.

Кто такая певица Валерия? Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).

18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

Певица Валерия - последние новости по теме

Отметим, ранее первую семью музыкального продюсера и шоумена Иосифа Пригожина выселили из дома через суд за долги.

А также квартиру певицы Валерии и ее мужа-продюсера Иосифа Пригожина обстреляли из рогатки. По сообщениям информагентств РФ, правоохранительные органы раскрыли некоторые детали следствия по делу об обстреле квартиры звездной пары.

Читайте больше о Валерии:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред