"Подсела" на препараты: фанаты заподозрили,что у путинистки Валерии анорексия

Российская певица Валерия, которая в восторге от кровавого вторжения РФ в Украину, показала каких результатов она добилась благодаря тренировкам, но поклонники не оценили ее стараний. Некоторые даже решили, что у путинистки уже почти анорексия.
На своей странице в соцсетях любительница диктатора Путина показалась в синем купальнике, который она дополнила соломенной шляпой, бежевыми тапочками и солнцезащитными очками необычной формы.
"Семь дней ежедневных силовых дают результат. Завтра уже надену шубу и вперед петь песни", — написала путинистка.
В свою очередь поклонники сравнили Валерию с Полиной Гагариной, которая довела себя почти до анорексии. Даже ходили слухи, что она "подсела" на препараты для похудения.
Кто такая певица Валерия?
Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).
18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".
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Отметим, ранее первую семью музыкального продюсера и шоумена Иосифа Пригожина выселили из дома через суд за долги.
А также квартиру певицы Валерии и ее мужа-продюсера Иосифа Пригожина обстреляли из рогатки. По сообщениям информагентств РФ, правоохранительные органы раскрыли некоторые детали следствия по делу об обстреле квартиры звездной пары.
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