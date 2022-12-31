"Подружку Тони Старка" Гвинет Пэлтроу поймали папарацци в крошечном бикини и без макияжа

Актриса не заметила, как ее подловили во время отдыха на Барбадосе.

Гвинет Пэлтроу / instagram.com/gwynethpaltrow

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, звезда романтических комедий и фильмов киновселенной Marvel, стала добычей любопытных папарацци.

Впрочем, едва ли это огорчило саму артистку - в свои 50 лет она достигла той степени принятия себя, когда и несовершенства, и преимущества кажутся лишь частичками паззла, из которых состоит по-настоящему уверенная в себе личность.

Пэлтроу без стыда рассказывает об исследованиях глубин собственного тела, и с гордостью демонстрирует себя обществу. Поэтому для отдыха на Барбадосе она выбрала весьма откровенное бикини.

Гвинет попала в кадр любопытных журналистов в крошечном купальнике с цветочным принтом, с распущенными волосами и без макияжа.

Стоит отметить, что выглядит актриса крайне привлекательно, а ее фигура не сильно отличается от той, что фанаты могут видеть на постановочных кадрах. Пэлтроу вступает в зрелый возраст, однако ей удается сохранить молодость тела, поэтому даже случайные фото получаются удачно.

Ранее участница 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Роксолана, которую Алекс Топольский счел слишком эксцентричной, назло неудавшемуся любовнику снялась полностью обнаженной.

Также английская модель Искра Лоуренс, которая отрицает понятие "plus-size" и пропагандирует бодипозитив, на своем примере показала, как нужно гордиться своим телом, и показала свои аппетитные складочки в кружевах.

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