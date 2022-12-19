Пышнотелая Искра Лоуренс снялась в кружевном белье в знак протеста против диет

Английская модель Искра Лоуренс не соответствует стандартам красоты современного общества. Параметры ее пышных форм можно классифицировать, как плюс-сайз, однако сама манекенщица предпочитает этой классификации избегать.
И дело не в тщеславии Лоуренс, а в желании показать обществу, что красота человека не должна измеряться сантиметрами или количеством лайков в социальных сетях.
Этой теме она посвятила свой недавний пост в Instagram, который, как ей кажется, особенно актуален в канун праздников, когда люди наиболее эмоционально уязвимы в частности из-за несовершенств собственного тела.
На своем примере Искра показывает - размер одежды или отсутствие целлюлита не определяет успешность. Нужно гордиться собой и не смущаться показывать себя в естественном виде.
В доказательство этого модель опубликовала ролик, на котором она позирует в сиреневом кружевном белье с распущенными волосами - широко улыбается на камеру и играет со складочками на своем животе.
"Сравнение - вор радости. И мы буквально живем в мире, где повсюду ощущается необходимость выглядеть как нынешний идеал красоты. Мы все люди, естественно сравнивать и отчаиваться, но постарайтесь установить границы, например, отписаться от страниц в социальных сетях, которые вам не нужны, или попросить свое окружение избегать разговоров о телах / весе / диетах, особенно в это время года, когда культура токсичного питания повсюду. И просто помните, что вы делаете все возможное, и вы заслуживаете быть в мире с собой и своим телом, потому что это ваш дом. Может быть, вы не в том месте, где чувствуете себя уверенно или любите себя, но принятие своего тела за его способности - хорошее начало", - подписала ролик Искра Лоуренс.
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