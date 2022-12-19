УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Пышнотелая Искра Лоуренс снялась в кружевном белье в знак протеста против диет

19 декабря 2022, 02:06
Сочная модель показывает - при позитивном отношении к своему телу, уверенность в себе перестанет зависеть от размера одежды.
Искра Лоуренс
Искра Лоуренс показала аппетитные складочки в кружевном белье / instagram.com/iskra

Английская модель Искра Лоуренс не соответствует стандартам красоты современного общества. Параметры ее пышных форм можно классифицировать, как плюс-сайз, однако сама манекенщица предпочитает этой классификации избегать.

И дело не в тщеславии Лоуренс, а в желании показать обществу, что красота человека не должна измеряться сантиметрами или количеством лайков в социальных сетях.

Этой теме она посвятила свой недавний пост в Instagram, который, как ей кажется, особенно актуален в канун праздников, когда люди наиболее эмоционально уязвимы в частности из-за несовершенств собственного тела.

На своем примере Искра показывает - размер одежды или отсутствие целлюлита не определяет успешность. Нужно гордиться собой и не смущаться показывать себя в естественном виде.

В доказательство этого модель опубликовала ролик, на котором она позирует в сиреневом кружевном белье с распущенными волосами - широко улыбается на камеру и играет со складочками на своем животе.

"Сравнение - вор радости. И мы буквально живем в мире, где повсюду ощущается необходимость выглядеть как нынешний идеал красоты. Мы все люди, естественно сравнивать и отчаиваться, но постарайтесь установить границы, например, отписаться от страниц в социальных сетях, которые вам не нужны, или попросить свое окружение избегать разговоров о телах / весе / диетах, особенно в это время года, когда культура токсичного питания повсюду. И просто помните, что вы делаете все возможное, и вы заслуживаете быть в мире с собой и своим телом, потому что это ваш дом. Может быть, вы не в том месте, где чувствуете себя уверенно или любите себя, но принятие своего тела за его способности - хорошее начало", - подписала ролик Искра Лоуренс.

Ранее украинская певица Надежда Мейхер в кожаных штанах случайно засветила татуировку на интимном месте, которую ранее видели мало кто из поклонников.

Также 28-летняя украинская блогерка, бизнесвумен, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала огромную искусственную грудь в облегающем топе.

Другие новости:

шоу-бизнес Искра Лоуренс новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:05

Украину атакует резкое потепление: синоптик удивил неожиданным прогнозом с аномалией

02:37

Военный эксперт спрогнозировал, изменит ли снарядный "голод" у врагов течение войныВидео

02:06

Пышнотелая Искра Лоуренс снялась в кружевном белье в знак протеста против диетВидео

01:35

Угроза нового наступления РФ: генерал Маломуж оценил шансы российской армииВидео

00:50

Волшебная ночь с 18 на 19 декабря: как гадать на Святого Николая, чтобы узнать свою судьбуВидео

Реклама
00:34

Гороскоп на сегодня 19 декабря 2022: Львам – решение проблем, Скорпионам – недооценность

00:20

Приметы на 19 декабря: какие 5 вещей нельзя делать никому на Святого Николая, чтобы не быть без денегВидео

00:07

Играл разведчика "тиктокеров": ВСУ мастерски "демилитаризовали" главного героя фильма "Ванька"

18 декабря, воскресенье
23:20

В Украине ожидается значительный дефицит электроэнергии из-за снижения температуры - УкрэнергоВидео

22:47

Провал оккупантов под Бахмутом усилил раскол в армии РФ – ISWВидео

22:30

"Генштаб РФ серьезно просчитался": в ГУР сообщили, что Путин трижды откладывал наступление на УкраинуВидео

22:00

Брэд Питт влюблен, как мальчишка - инсайдер раскрыл подробности нового романа актера

21:53

"Не брезгуют никакими методами": в РФ заявили, что Запад унижает Россию из-за порно

21:02

"Все изменения в РФ и мире - к лучшему": Путин обратился к российским детям с циничным заявлениемВидео

20:56

Пьяный Григорий Лепс нашел себе новую подружку - певца поймали на горячем

20:28

ФИФА решила быть глухой: в пабах льется пиво, в Украине льется кровьмнение

20:14

Новое наступление на Киев: эксперт подробно объяснил, почему у оккупантов ничего не получитсяВидео

20:08

"Ни одного хита": Игорь Кондратюк обхаял Нацотбор на Евровидение-2023 и победителей - группу Tvorchi

19:56

Аргентина обыграла Францию и стала чемпионом мираВидео

19:37

Зеленский провел срочное заседание Ставки: особое внимание уделили ситуации в БеларусиВидео

Реклама
19:30

Победить орду: как гражданские люди становятся военнымимнение

19:16

"Он потерял адекватность": Зеленский жестко высказался о нежелании говорить о мире с ПутинымВидео

19:09

"Эту войну надо срочно закончить": глава Европарламента призвала предоставить Украине больше оружияВидео

18:44

Как правильно заряжать повербанк: 9 правил, которые спасут ваше устройство от поломок

18:42

Женский гороскоп на неделю 19-25 декабря: Венера в Козероге не даст расслабиться и мечтатьВидео

18:37

Как почистить чеснок за 30 секунд: простейший лайфхак, о котором мало кто знаетВидео

18:27

Россия хочет устроить новую масштабную атаку на Украину в 2023 году - ЗеленскийВидео

18:21

День Святого Николая 2023: что можно и нельзя дарить детям

18:14

Невероятная польза квашеной капусты: 4 причины запастись этим чудо-продуктомВидео

17:58

"Паника нарастает": военный ВСУ сообщил, что россияне начали бежать из Крыма и минировать пляжиВидео

17:54

Сантехник станет вашим другом: 6 вещей, которые нельзя смывать в раковину

17:28

День Святого Николая – теплые поздравления и оригинальные картинки на 19 декабряФото

17:15

Муж Бритни Спирс рассказал, что думает про голые фото супруги в Сети

17:12

"Вместо "звезды смерти" "мирная четверка": астролог спрогнозировала, что будет с войной в 2023-мВидео

17:00

"Компромиссов в пользу убийц РФ не будет": в ОП поставили условие по завершению войныВидео

16:44

"Это говорит алкоголь": Зеленский высмеял никчемные угрозы россиян из-за систем Patriot для УкраиныВидео

16:41

"Язык на клавиатуре перепутал?": Кадыров на китайском языке призвал мусульман воевать против НАТО

16:30

Вместо Арестовича: Люк Скайуокер из "Звездных войн" на английском озвучил сигналы воздушной тревогиВидео

15:58

"Империя начала слабеть": Папа Римский объяснил, почему Путин развязал войну против УкраиныВидео

15:52

"Обнял, как отец": Залужный осуществил мечту сына без вести пропавшего на войне военногоФото

Реклама
15:49

Жена с детьми вернулись из Польши: ракета РФ убила молодую семью в Кривом РогеВидео

15:47

Путин приказывал Кадырову убить Зеленского - Wall Street JournalВидео

15:42

"Разговаривать с Россией надо": Зеленский прокомментировал возможность диалога с РФ и назвал цели ВСУВидео

15:10

Путин не поверил: Лукашенко притворился больным, чтобы сорвать визит диктатора РФ – СМИВидео

15:04

Виктор Павлик показал могилу покойного сына Павла - артист привез ему особый подарок

14:58

Jerry Heil со слезами на глазах оценила свой проигрыш на Нацотборе на ЕвровидениеВидео

14:56

Прямое участие Беларуси в войне: генерал ВСУ назвал цель визита Путина к ЛукашенкоВидео

14:29

Ликвидировали десятки оккупантов одним ударом: ВСУ разбили расположение военных РФ в СчастьеВидео

14:22

Зеленский сравнил Путина с Гитлером и объяснил его "грязную тактику" разрушения городовВидео

13:49

Солист Maneskin прошелся ногами по флагу Украины: Сеть в яростиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять