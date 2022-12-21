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"Инопланетянка" Роксолана из Холостяка-12 после вылета снялась обнаженной

21 декабря 2022, 02:06
Назло Алексу Топольскому Рокси решила показать все, что он упустил.
Роксолана из шоу Холостяк-12
Роксолана из шоу Холостяк-12 снялась без нижнего белья / instagram.com/roksolanaroks

Участница 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Роксолана покинула проект в 5 серии. Главный герой, Алекс Топольский, счел ее не заинтересованной в отношениях.

Рокси, которая для Холостяка и зрителей осталась эксцентричной загадкой, после того, как выбыла, оставила послание Топольскому - на своей странице в Instagram показала ролик, где они отдыхали вместе, и подписала его: "Ты ничего не понял".

Теперь Роксолана дразнит "холостяка" и своих поклонников весьма откровенными снимками в социальных сетях.

Так девушка, которая в миру является визажисткой, примерила на себя роль эротической модели. В Instagram она выставила снимок, на котором позирует лишь в плаще и чулках. Свою наготу Рокси прикрыла исключительно за счет удачной позы.

К слову, подобные "голые" фото встречаются у Роксоланы достаточно часто - у девушки прекрасное тело, и она не против им похвастаться на публике.

Ранее 47-летняя певица Lama (Наталья Дзенькив) похвасталась фигурой в облегающем мини в честь своего Дня рождения - артистка подшутила, что за последние 20 лет ее стиль не изменился.

Также украинская певица и тренерка 12 сезона проекта Голос країни Оля Полякова засветила ямочки на пояснице в платье со скандально глубоким вырезом на спине.

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