Подкопаева показала фанатам 18-летнего сына-красавца на фото

Гимнастка Лилия Подкопаева показала, как сейчас выглядит ее 18-летний сын Вадим, и поздравила его с важным праздником

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Сыну Лилии Подкопаевой Вадиму исполнилось 18 лет / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Легендарная украинская спортсменка-гимнастка и светская львица Лилия Подкопаева поздравила своего старшего сына Вадима с совершеннолетием ‒ 27 ноября парень отметил 18-летие. По случаю праздника Подкопаева посвятила сыну сообщение в Instagram.

Подкопаева опубликовала архивные фото отпрыска, на которых показала, как он с годами менялся.

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"Сын, сегодня 18! Последний год школьного сказочного мира. Наслаждайся каждым мгновением своего времени - секундой, минутой, часом, днем и месяцем. Вадим, мы уже знаем, в каком университете ты раскроешь новые страницы своей будущей жизни. Ты не просто поступил - ты стал обладателем стипендии, признанным лучшим студентом! Не знаю, как не гордиться тобой, учусь у тебя и радуюсь за тебя. Сын, пусть твои шаги всегда несутся вершинами, и помни, что все только начинается", - отметила гимнастка.

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