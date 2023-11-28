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Подкопаева показала фанатам 18-летнего сына-красавца на фото

Дмитрий Видоменко
28 ноября 2023, 02:05
Гимнастка Лилия Подкопаева показала, как сейчас выглядит ее 18-летний сын Вадим, и поздравила его с важным праздником
Подкопаева
Сыну Лилии Подкопаевой Вадиму исполнилось 18 лет / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Легендарная украинская спортсменка-гимнастка и светская львица Лилия Подкопаева поздравила своего старшего сына Вадима с совершеннолетием ‒ 27 ноября парень отметил 18-летие. По случаю праздника Подкопаева посвятила сыну сообщение в Instagram.

Подкопаева опубликовала архивные фото отпрыска, на которых показала, как он с годами менялся.

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"Сын, сегодня 18! Последний год школьного сказочного мира. Наслаждайся каждым мгновением своего времени - секундой, минутой, часом, днем и месяцем. Вадим, мы уже знаем, в каком университете ты раскроешь новые страницы своей будущей жизни. Ты не просто поступил - ты стал обладателем стипендии, признанным лучшим студентом! Не знаю, как не гордиться тобой, учусь у тебя и радуюсь за тебя. Сын, пусть твои шаги всегда несутся вершинами, и помни, что все только начинается", - отметила гимнастка.

Подкопаева, сын Подкопаевой

Напомним, ранее украинская модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая рассказала, кто посоветовал Ани Лорак молчать о войне в Украине ради сохранения карьеры в РФ.

Певица Оля Цибульская также рассказала про самый большой каминг-аут украинского шоу-бизнеса, который произошел благодаря войне в Украине.

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Лилия Подкопаева новости шоу бизнеса
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