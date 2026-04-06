"Почувствовал разницу в возрасте": Харчишин рассказал о сложностях в общении с детьми

Валерий Харчишин остро ощутил разницу в возрасте, которая иногда становится преградой в общении.

Харчишин рассказал о сложностях в общении с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Харчишин

Украинский музыкант и лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин в проекте "Ближче до зірок" откровенно поделился мыслями об отцовстве.

У артиста трое сыновей. Старший, Дмитрий, с первых дней полномасштабной войны стал на защиту Украины. С двумя младшими детьми Харчишин поддерживает более регулярное общение, однако признается, что с самым младшим, Иваном, ему не всегда удается найти общий язык.

По словам певца, он особенно остро ощутил разницу в возрасте, которая иногда становится преградой в общении.

"Почувствовал большую разницу в возрасте между мной и моим сыном. Мне с ним трудно общаться. Вот я со всеми находил, а с Иваном – нет. Я вот приглашал их на лыжи, средний согласился, но без младшего, говорит, не могу ехать. Младший тормозит", – отметил Валерий.

Музыкант также отметил, что не считает себя идеальным отцом, хотя старается делать максимум возможного.

"Бывает, дети говорят, что я классный отец, и начинают приводить примеры, почему я такой. Но я считаю, что классный отец – это тот, кто систематичен, кто не появляется как снег на голову, а уделяет время детям, и это время продуктивно. Я многих из этих вещей не делаю… Но я делаю все возможное", – подчеркнул Харчишин.

Валерий Харчишин раскрыл подробности военной службы старшего сына. Дмитрий пошел добровольцем в начале полномасштабной войны.

Ранее Главред рассказывал о вражде между Златой Огневич и Тиной Кароль. Огневич прокомментировала популярные слухи, которые ходят в звездных кругах.

О персоне: Валерий Харчишин Валерий Владимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; род. 26 мая 1974, Любар, Житомирская область) — украинский рок-музыкант. Лидер рок-группы "Друга Ріка", сообщает "Википедия".

