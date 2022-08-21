"Почему все ещё в трусах?": Волочкова показала, как расслабляется в компании режиссера

Анастасия Волочкова / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову резко раскритиковали за внешний вид.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото встречи с режиссером, который снял о ней фильм.

"Не успела станцевать и спеть в моем проекте вчера, а сегодня уже съёмочный день", - похвасталась Волочкова.

Анастасия Волочкова / скриншот

Поклонники не разделили радость балерины, набросившись на нее за внешний вид и очередной бокал спиртного.

"Алкоголизм, начало 3-й стадии", "Грёбаный стыд, Настя, помойте волосы!", "Почему все ещё в трусах? Анастасия, не разочаровывайте нас, надо дальше развиваться.... Успехов от души", "Каждый день с бокалом. Вот это здоровье", - писали в комментариях под постом.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова решила продемонстрировать, как она пострадала от профессиональной деятельности.

Также мы писали, что Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.

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