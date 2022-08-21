УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Почему все ещё в трусах?": Волочкова показала, как расслабляется в компании режиссера

21 августа 2022, 03:44

Анастасию Волочкову вновь раскритиковали за внешность и образ жизни.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову резко раскритиковали за внешний вид.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото встречи с режиссером, который снял о ней фильм.

"Не успела станцевать и спеть в моем проекте вчера, а сегодня уже съёмочный день", - похвасталась Волочкова.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Поклонники не разделили радость балерины, набросившись на нее за внешний вид и очередной бокал спиртного.

"Алкоголизм, начало 3-й стадии", "Грёбаный стыд, Настя, помойте волосы!", "Почему все ещё в трусах? Анастасия, не разочаровывайте нас, надо дальше развиваться.... Успехов от души", "Каждый день с бокалом. Вот это здоровье", - писали в комментариях под постом.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова решила продемонстрировать, как она пострадала от профессиональной деятельности.

Также мы писали, что Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.

Читайте также:

Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:44

"Почему все ещё в трусах?": Волочкова показала, как расслабляется в компании режиссера

03:15

Приказ - убивать гражданских и грабить: новые детали о российской бригаде "бучанских палачей"Видео

02:45

Какой сценарий освобождения Крыма самый реальный - ответ военного экспертаВидео

02:15

Как пережить зиму: эксперт рассказал, каким будет отопительный сезонВидео

02:07

Усик победил Джошуа во второй раз!

Реклама
01:39

Орел, слон или кузнечик: как узнать свое тотемное животное

01:05

Гороскоп Таро на неделю 22-28 августа: Близнецам – странные предчувствия, Стрельцам – деньги, Водолеям – счастьеВидео

00:58

Бой Усик - Джошуа: смотреть онлайн важнейший поединок

00:21

"Чепуха и шоу": жена "Холостяка-7" отказалась переходить на украинский язык

20 августа, суббота
23:54

В Украине подорожали яйца: сколько сейчас стоит десяток

23:21

Спиртное в жару приводит к плохим исходам: в ОП иронично оценили отравление оккупантов под Запорожьем

23:10

Катя Осадчая впервые показала лицо младшего сына

22:42

Польша в ответ на бряцанье РФ ракетами применит статью НАТО о защите

22:25

Балерина и судья"Танців з зірками" Кухар поделилась секретом избавления от стресса

22:10

"Переживает за Украину": Гагарина шокировала россиян усохшим видом

21:59

США передадут ВСУ высокоточные снаряды Excalibur - Politico

21:26

Инсайдеры в РФ спрашивают, когда закончится война, а силовики завидуют ВСУ - Грозев

21:23

Россия в невыгодном положении: эксперт рассказал, есть ли у РФ выход из войны в УкраинеВидео

21:18

Внук Ротару после попытки бегства из Украины вышел на связь: мама расхвалила его за "патриотизм"

20:39

Повторная повестка: юрист объяснил, когда ее будут вручать при мобилизации

Реклама
20:03

"Дырявое" ПВО оккупантов не справляется: ВСУ сняли очередную серию ЧернобаевкиВидео

19:59

"Придется объяснять": эксперт рассказал, почему РФ не хочет признавать причины взрывов в Крыму

19:41

Приметы на 21 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы удачу не потерятьВидео

19:39

В крымской Оленевке сработала российская ПВО: над населенным пунктом взрывы и дымВидео

19:30

Будут выглядеть как новые: 2 способа, как отстирать белые носки до идеального состояния

19:27

"Время оккупантов в Крыму закончилось": Жданов заявил, что по штабу ЧФ мог ударить дрон-камикадзеВидео

19:20

Как Россия может ответить на взрывы в Крымумнение

19:19

Авиация ВСУ наведалась в гости к оккупантам на юге: россияне подсчитывают потериВидео

19:04

Если Россия ударит по атомной станции: Фейгин назвал условия ввода НАТО своих войск в УкраинуВидео

18:49

"Положил" пехоту дистанционно: пулеметчик ВСУ перехитрил оккупантов, которые на него охотилисьВидео

18:49

У нас сажают калину, у них - покупают Ладу Калину: Никитюк "проехалась" по русским

18:47

Эксперт рассказал, почему Россия не применит ядерное оружие

18:31

США могут присоединиться к войне на стороне Украины: аналитик назвал условия

18:23

"Развал и хаос": эксперт пояснил, чем аукнется для России путинская авантюра с нападением на Украину

18:04

Одежду придется выбросить: 8 тканей, которые нельзя стирать с кондиционером ни в коем случае

17:44

"Что за пятна на груди?": располневшую Елену Ваенгу подняли на смех

17:34

"Гауляйтера" Херсонщины Сальдо отравили "боевыми веществами": роспропаганда выдала новый фейкВидео

16:59

Бунт в армии РФ: офицеры "элитных" войск оккупантов отказываются воевать в УкраинеВидео

16:56

В Мариуполе неизвестные совершили покушение на гауляйтера Иващенко: случился мощный взрыв

16:56

"К концу года мира не будет": война будет длиться 10-15 лет в разных формах - экспертВидео

Реклама
16:51

Через месяц-полтора: эксперт рассказал, когда Украина может вернуть правобережье ХерсонаВидео

16:36

"Надо уезжать": напуганные "бавовной" россияне бегут из захваченного КрымаВидео

16:23

Что означает "бавовна": объяснение военного интернет-феномена и яркие мемы

16:18

Обычная пищевая пленка убирает жир с живота: так ли это на самом деле

16:03

У Украины есть три месяца, чтобы победить РФ: генерал предупредил о возможном предательстве Запада

15:41

В МИД требуют признать посла РФ персоной нон грата за призыв к "геноциду украинцев"Видео

15:33

"Только начало": эксперт рассказал, как долго в Крыму будут взрывы

15:08

"В Америке делать нам нечего": 68-летняя Успенская вывалила грудь на "курорте" в Рязани

15:07

Уничтожены 100 единиц техники и 50 оккупантов: ВСУ разбили ремонтную базу россиян на ЛуганщинеВидео

15:02

"Град не усмотрел": в Украине ликвидирован оккупант-метеоролог из РФ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять