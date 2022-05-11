Побег с Земли Обетованной: Максим Галкин и Алла Пугачева планируют покинуть Израиль

Максим Галкин и Алла Пугачева планируют покинуть Израиль / instagram.com

Российские артисты, Алла Пугачева и Максим Галкин, бежали от кремлевской пропаганды из россии в Израиль. Сперва они говорили, что отправились в отпуск, теперь они начали всерьез обустраивать свой быт на Земле Обетованной.

Дети звездной пары уже начали ходить в израильскую школу, а Максим Галкин планирует большой концертный тур.

Однако, в СМИ ходят слухи о том, что Израиль все же - временное убежище для Пугачевой и Галкина. Вероятно, домой в рф они уже не вернутся, но могут перебраться в Прибалтику.

Если в Израиле артистам приходится арендовать жилье, которое обходится им в миллион рублей в месяц, в латвийской курортной Юрмале у Аллы Борисовны есть огромная квартира в престижном районе.

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Ранее в Сети появились фотографии с вечеринки в честь Дня рождения Примадонны в Израиле. На праздник был приглашен также Андрей Макаревич с молодой супругой.

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