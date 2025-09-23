Победители Евровидения неожиданно обратились к украинцам: что они сообщили

Победители "Евровидения-2024" NEMO записали видеообращение для украинских фанатов.

https://stars.glavred.info/pobediteli-evrovideniya-neozhidanno-obratilis-k-ukraincam-chto-oni-soobshchili-10700519.html Ссылка скопирована

Nemo сделали персональное обращение для украинцев / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Nemo

Вы узнаете:

NEMO обратились у украинцам

Что победители Евровидения приготовили для Украины

Победители Евровидения-2024 швейцарцы NEMO записали трогательное видеообращение для украинских фанатов. Они наконец-то готовы сдержать обещание и выступить в Украине. Обращение исполнители опубликовали в своем Instagram.

Концерт NEMO в Украине станет важной частью промо их нового альбома, над которым исполнители работали последний год. Артисты заявили, что это выступление для них очень важно, ведь много их любимых людей и знакомых родом из Украины.

видео дня

Nemo рассказали, почему хотят приехать в Украину / фото: instagram.com, Nemo

"Привет, дорогие друзья из Украины, это Немо. Я очень рад, что 10 октября приеду в Киев, чтобы выступить с концертом в честь выхода альбома, в клубе Atlas. Так много моих любимых людей и знакомых родом из Украины, живут в Киеве или за границей, и для меня очень важно выступить на этом шоу и познакомиться со многими из вас впервые. Я с нетерпением жду этого события. Надеюсь увидеть вас там", — сказали в видеообращении NEMO.

Nemo проведут концерт в Украине / фото: instagram.com, Nemo

Это уже вторая попытка провести концерт исполнителей в Украине. Перваябыла анонсирована еще в 2024 году во время фестиваля Atlas United, а сам концерт был назначен на 7 марта 2025 года. В результате выступление было отменено из-за творческих нюансов. По словам NEMO, им понадобилось больше времени на написание нового музыкального материала. Тем не менее, вскоре исполнители объявили о новом туре, который начинается 7 октября, а все приобретенные билеты поклонников остаются действительными.

Обращение Nemo к украинским фанатам - смотреть видео:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса:

Ранее Главред сообщал, что известная украинская группа хочет снова попробовать свои силы на Национальном отборе песенного конкурса "Евровидение". Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая анонсировала, что они ищут песню для заявки на конкурс.

Также на Евровидении разгорелся настоящий скандал: шесть стран угрожают бойкотировать конкурс, если Европейский вещательный союз не дисквалифицирует Израиль. Представители стран, поддерживающих исключение Израиля назвали причину своей радикальной позиции.

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред