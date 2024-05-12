Победитель Евровидения-2024: кто он и что о нем известно

Юные Nemo покорили сердца зрителей и национального жюри Евровидения в этом году.

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Nemo The Code инфо - победитель Евровидения-2024 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

В ночь на 12 мая состоялось одно из самых значительных музыкальных событий года - 68-ой ежегодный музыкальный конкурс Евровидение выбрал своего победителя. Ими стали Nemo из Швейцарии. За виртуозное исполнении песни The Code они получили 591 балл.

Под псевдонимом Nemo творит Немо Меттлер - 24-летний швейцарский репер, певец и музыкант-мультиинструменталист (скрипка, фортепиано, ударные). В ноябре 2023 года Меттлер совершили каминг-аут, как небинарная персона. Артист предпочитает, чтобы к нему обращались по имени или по местоимению "они".

Nemo дебютировали, как музыкант в 2015 году, когда им было всего 16 лет. Тогда они выпустили альбом "Clownfisch", который попал в топ-100 швейцарских чартов. Всего на счету Меттлера уже 4 студийных альбома.

В 2024 году про Nemo услышал весь мир благодаря их участию в конкурсе Евровидение-2024 от Швейцарии. Они одержали для своей страны третью победу - Швейцария до Немо побеждала дважды: в 1956 и 1988 годах.

Смотрите видео выступления победителя конкурса Евровидение-2024 - Nemo из Швейцарии:

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

Евровидение-2024 - последние новости:

Ранее alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурса - в своем финальном выступлении артистки из Украины произнесли важный для страны месседж.

Также стало известно, кому Украина отдала высший балл на Евровидении 2024. Похоже, даже украинские еврофаны не ожидали такого решения от Национального жюри.

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