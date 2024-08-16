Плюс одна мечта: Инна Мирошниченко похвасталась новым образом дочери

Инна и Тимур Мирошниченко воспитывают четверых детей.

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Инна Мирошниченко исполняет мечты всех своих детей / Коллаж Главред, фото Instagram/ _inna_mi

Юрист и телеведущая Инна Мирошниченко, которая несмотря на сложности, делится историей усыновления в своей социальной сети Instagram, поделилась тем, как исполнила мечту своей дочери Ангелины и покрасила ей волосы в розовый цвет.

Как написала многодетная мама, Ангелина давно мечтала поносить розовые волосы. К слову, блогер покрасила волосы смываемой краской, которая подходит для детских волос.

Сама девочка, когда узнала, что розовый цвет будет смываться после мытья волос, решила, что больше не будет мыть голову. Женщина сообщила, что покрасить волосы было мечтой Ангелины.

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Кто такая Инна Мирошниченко? Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.

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Напомним, ранее известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.

Ранее также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.

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