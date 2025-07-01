Пляжный люкс: Меган Маркл у океана выгуляла лук за 270 тыс. грн

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Слабость герцогини Сассекской и бывшей актрисы Меган Маркл к роскоши широко известна - даже ее повседневные луки порой представляют собой ансамбль известных брендов, умело замаскированный под простоту.
К примеру, на выходных на странице Маркл в Instagram появилось фото под названием "Это ощущение выходных": в кадре Меган гуляет по пляжу с широкой улыбкой на лице в шляпе, блузе, шортах, босоножках и очках. При этом одних аксессуаров на герцогине - на более чем 5.6 тыс. долларов (около 234 тыс. грн).
Для пляжной прогулки Меган Маркл выбрала шляпку от Cuyana за 148 долларов, очки Celin - около 500, браслет от Cartier из серии Love. Минимальная стоимость такого украшения стартует от 4.95 тыс. долларов.
Особого внимания также заслуживает обувь герцогини Сассекской. Это - золотистые босоножки от бренда Aquazzura, стилизованные бантами. На официальном сайте они стоят 875 долларов. Итого Маркл потратила на "повседневный" пляжный лук минимум 6.5 тыс. долларов.
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Меган Маркл - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.
Также популярный американский журнал Vanity Fair в годовщину Мегзита "разнес" принца Гарри и Меган Маркл. Один из источников назвал их "самыми высокомерными и лицемерными людьми на планете".
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Кто такая Меган Маркл?
Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
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