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Пляжный люкс: Меган Маркл у океана выгуляла лук за 270 тыс. грн

Анна Подгорная
1 июля 2025, 01:30обновлено 1 июля, 02:04
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Большую часть этой суммы герцогиня Сассекская потратила на аксессуары.
Меган Маркл
Меган Маркл последние новости - как сейчас выглядит жена принца Гарри / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aseverofficial, instagram.com/meghan

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Слабость герцогини Сассекской и бывшей актрисы Меган Маркл к роскоши широко известна - даже ее повседневные луки порой представляют собой ансамбль известных брендов, умело замаскированный под простоту.

К примеру, на выходных на странице Маркл в Instagram появилось фото под названием "Это ощущение выходных": в кадре Меган гуляет по пляжу с широкой улыбкой на лице в шляпе, блузе, шортах, босоножках и очках. При этом одних аксессуаров на герцогине - на более чем 5.6 тыс. долларов (около 234 тыс. грн).

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Для пляжной прогулки Меган Маркл выбрала шляпку от Cuyana за 148 долларов, очки Celin - около 500, браслет от Cartier из серии Love. Минимальная стоимость такого украшения стартует от 4.95 тыс. долларов.

Особого внимания также заслуживает обувь герцогини Сассекской. Это - золотистые босоножки от бренда Aquazzura, стилизованные бантами. На официальном сайте они стоят 875 долларов. Итого Маркл потратила на "повседневный" пляжный лук минимум 6.5 тыс. долларов.

Меган Маркл
Меган Маркл последние новости - как сейчас выглядит жена принца Гарри / instagram.com/meghan
Шляпа Меган Маркл
Шляпа Меган Маркл от бренда Cuyana / cuyana.com
Браслет Меган Маркл
Браслет Меган Маркл от Cartier из серии Love / cartier.com
Босоножки Меган Маркл
Босоножки Меган Маркл от бренда Aquazzura / aquazzura.com

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Меган Маркл - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.

Также популярный американский журнал Vanity Fair в годовщину Мегзита "разнес" принца Гарри и Меган Маркл. Один из источников назвал их "самыми высокомерными и лицемерными людьми на планете".

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Кто такая Меган Маркл?

Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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