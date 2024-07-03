Пластические операции и уколы красоты: Настя Каменских сделала признание

Известная украинская певица и артистка Настя Каменских рассказала, что нужно делать, чтобы хорошо выглядеть и акцентировала внимание на режиме дня.

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Настя Каменских раскрыла секреты красоты / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских поделилась секретами красоты. Она призналась в том, ходила ли к пластическим хирургам и делала ли уколы красоты. Звезда дала советы, как хорошо выглядеть.

Как сообщает РБК-Украина, артистка сказала, что ее красота – заслуга не пластических хирургов или "уколов красоты", а внимательного ухода за собой. Звезда заботится о коже лица и посещает косметолога, соблюдая его рекомендации.

"Мой утренний уход состоит из нескольких этапов, а именно: очищение, тонизирование, увлажнение. Сначала я умываюсь крем-пенкой, после чего наношу два тоника. Один из них с легким эффектом пилинга. Другой нейтрализующий", - сказала Каменских.

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Также она посоветовала пользоваться солнцезащитным кремом для лица и носить закрытую одежду, чтобы защищать кожу.

Певица придерживается стандартов естественной красоты. Советует засыпать до полуночи и спать не меньше 7-8 часов.

"Если вы приложите усилия и хотя бы две-три недели подряд будете ложиться именно в это время, вас просто поразит то, как изменится не только ваш внешний вид, а и самочувствие. Также важно пить много воды. И минимизировать сахар и соль хотя бы накануне дня, когда вам очень нужно максимально хорошо выглядеть", - поделилась Настя Каменских.

Кто такая Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Настя Каменских – главные новости из жизни звезды:

Ранее Настя Каменских отказала в комментарии журналистке журналистке "Люкс ФМ" Наталье Тур. Помощница певицы уточнила, что в ее команде не собираются давать комментарии тем, кто "не очень хорошо" высказывается об артистке.

Каменских сделала серьезное заявление про развод: певица сказала, что у них с Потапом в браке все в порядке. Если она однажды решится на развод, то обо всем заявит лично.

Кроме того, Каменских рассказала, почему будет петь на русском языке. По ее словам, в этом нет ничего "криминального", и артистка будет исполнять такие композиции для тех, кто за Украину.

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