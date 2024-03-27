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Пирс Броснан высказался насчет нового "Джеймса Бонда"

Дмитрий Видоменко
27 марта 2024, 03:40
"Экс-Бонд", актер Пирс Броснан дал несколько советов Аарону Тейлору-Джонсону после сообщений о том, что ему предложили роль легендарного секретного агента 007.
Броснан, Джонсон
Пирс Броснан высказался насчет нового "Джеймса Бонда" - якобы им станет Ааарон Тейлор-Джонсон / коллаж Главред, ua.depositphotos.com

Легендарный ирландский актер Пирс Броснан, который сыграл секретного агента 007 Джеймса Бонда четыре раза, оценил слухи о том, что теперь эту роль будет играть Аарон Тейлор-Джонсон (дилогия "Пипец"). Об этом сообщает портал Еxpress.

Пирс, сыгравший культовую роль в четырех фильмах в период с 1995 по 2002 год ("Золотой глаз" 1995 года, "Завтра не умрет никогда" 1997 года, "И целого мира мало" в 1999 году и "Умри, но не сейчас" в 2002 года), считает, что Аарону следует "быть смелым", берясь за эту роль.

Я думаю, что у этого человека есть способности, талант и харизма, чтобы сыграть Бонда, очень даже. Я прочитал новости о его возможностях стать Бондом, поэтому я определенно снимаю шляпу перед этим парнем. Он может это сделать. Будьте смелыми, идите туда и отлично проведите время. Просто просто действуйте", — сказал Броснан.

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Кто такой Аарон Тейлор-Джонсон?

Аарон Тейлор-Джонсон - британский актер. Лауреат премии "Золотой Глобус" (2017). Наиболее известен ролями в фильмах "Стать Джоном Ленноном" (2009), "Пипец" и "Пипец-2" (2010, 2013), "Анна Каренина" (2012), "Годзилла" (2014), "Мстители: Эра Альтрона" (2015), "Под покровом ночи" (2016).

Напомним, ранее в Сети появилось фото сильно сдавшего Джеки Чана. 69-летняя кинолегенда в жизни сильно отличается от привычного всем образа, и сейчас, по слухам, готовится к роли в новом амплуа.

Также жена Роберта Дауни-младшего, продюсер Сьюзан Левин, раскрыла секрет их идеального брака, который длится уже почти 20 лет. Их семья строго придерживается одного правила, которое, по мнению женщины, и хранит мир в их союзе.

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