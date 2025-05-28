Пила водку и курила: хулиганку Бритни Спирс вывели из самолета

После инцидента Спирс пожаловалась на стюардессу - к счастью, обошлось без драки.

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Бритни Спирс сейчас - певица устроила дебош в самолете / коллаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

Кратко:

В Лос-Анджелесе Спирс доставили на беседу с органами власти

В самолете, которым звезда летела в Калифорнию, она нарушила несколько правил

Американская певица Бритни Спирс известна своими эпатажными выходками, которые порой очень беспокоят ее поклонников. Певица танцует полуобнаженной, ввязывается в драки и не отказывает себе в том, чтобы пропустить рюмочку чего-то горячительного.

К примеру, недавно из-за ее экспериментов с алкоголем Бритни едва не ссадили с самолета. В своем блоге в Instagram артистка рассказала, что в самолете из Кабо-Сан-Лукас до Лос-Анджелеса она впервые попробовала водку. После этого Спирс захотелось курить. Ее друг предложил ей зажженную сигарету, в связи с чем звезда предположила (ошибочно) что в салоне можно курить.

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Бортпроводники сделали Бритни Спирс замечание и сообщили о ее поведении правоохранительным органам, которые после высадки провели с артисткой разъяснительную беседу. Также ей было вынесено официальное предупреждение, сообщает издание People.

Звезда в свою очередь утверждает, что за свое поведение она извинилась еще на борту самолета, и все было бы хорошо, если бы одна из стюардесс не взъелась на нее еще при посадке. "Стюардесса вызвала представителей власти, потому что я курила сигарету!!! И поставила меня в неловкое положение, что, черт возьми, мне показалось слишком, но я ей не понравилась, как только я вошла в самолет!!! Первые 20 минут в самолете никого не было, и она не давала мне встать с места, я хотела подняться!!! Она вела себя так странно, чтобы убедиться, что я сижу, и это было неловко!!! Мне не понравилось, что она пристегнула меня ремнем безопасности и вторглась в мое пространство!!!" - пожаловалась Бритни Спирс.

Бритни Спирс сейчас - певица устроила дебош в самолете / instagram.com/britneyspears

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Кто такая Бритни Спирс? Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

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