Певицу-путинистку Успенскую со скандалом высадили из самолета - что случилось

Успенскую со скандалом высадили из самолета / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Кратко:

Скандал произошел на борту самолета

Успенская разговаривала со стюардессой на повышенных тонах

Предательницу Украины и певицу Любовь Успенскую со скандалом высадили с борта самолета. К инциденту привлекалась российская полиция. Об этом певица сообщила росСМИ.

По словам артистки-путинистки, когда она взошла на борт, стюардесса накинулась на нее с обвинениями в нарушении правил перевозки животных, не дав занять свое место. В ответ Успенская начала отвечать женщине на повышенных тонах.

"Слово за слово, она вызвала полицию. В общем, я пересела на другой самолет, подальше от этой ненормальной. И спокойно улетела вместе со своей собакой в Омск", - рассказала певица.

Также певица добавила, что обычно непривередлива в плане перелетов, готова быть пассажиркой как в эконом, так и в бизнес-классе.

Любовь Успенская про Украину

Любовь Успенская родилась в Киеве, получила образование в Киевском музыкальном училище имени Г. М. Глиера. Несмотря на это, певица полностью поддерживает действия РФ в войне против Украины. Она публично поддерживает российских военных, выступает в госпиталях и на пропагандистских концертах, а также продвигает нарратив о том, что Россия "спасает" мир.

Предательница Украины и певица Любовь Успенская стала официальной угрозой национальной безопасности Украины. Решение опубликовано на сайте Национального совета по телевидению и радиовещанию. Решение было принято на заседании 22 января. Нацсовет проанализировал деятельность Успенской и ее публичную позицию через мониторинг соцсетей и открытых источников. Было установлено, что Любовь Залмановна своими публичными заявлениями и действиями поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины и оккупацию украинских территорий.

Ранее Главред сообщал, что Любовь Успенская сделала лицемерное заявление об измене Родине и решила в лучших традициях российской пропаганды предсказать конец войны.

О персоне: Любовь Успенская Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон, сообщает Википедия. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

