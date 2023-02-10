Певица Земфира стала иноагентом в России

Министерство юстиции террористической России, которая ведет жестокую войну против Украины, пополнило список "иностранных агентов", включив в него восемь человек, в том числе певицу Земфиру.
В реестр "иноагентов" попали также политик Дмитрий Гудков, политолог Аббас Галлямов, ЛГБТ-активистка Александра Казанцева, глава фонда "Насилию.нет" (также внесен в реестр "иноагентов") Анна Ривина, журналист Сергей Асланян, электоральный аналитик Сергей Шпилькин, а также активистка из Владивостока Татьяна Назамбаева, пишет Би-Би-Си.
Согласно пресс-релизу минюста, Земфира "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".
Напомним, легендарная российская певица Земфира, которая осудила путинский режим и вторжение России в Украину, еще раз выступила с антивоенной речью на своем концерте ‒ в этот раз в Лондоне. Об этом на своем Telegram-канале написал русский журналист и оппозиционер Роман Супер.
"Я хочу выразить поддержку Украине. Я понимаю, что я больше никогда не сыграю в Украине. Но я очень хорошо помню эти концерты. Харьков, Днепр, Киев, Донецк, моя любимая Одесса. Я прекрасно это помню. И, конечно, этого у меня никто не отнимет, это навсегда со мной. Навсегда, но вместе с тем мне очень жаль Россию. Я очень люблю мою Россию. Я неоднократно проехала ее вдоль и поперек. Я видела светлые лица на своих концертах. И это тоже всегда будет со мной", – сказала она.
В своей речи исполнительница вспомнила украинские города, в которых ранее выступала. И с грустью в голосе сказала ‒ скорее всего, она больше там никогда не побывает.
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