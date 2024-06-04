Певица Адель напала на фаната прямо на концерте

Британская певица Адель жестко отреагировала на выкрик поклонника во время концерта.

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Адель выругала поклонника на концерте / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/adele

Британская певица Адель, которая недавно приняла решение уйти со сцены на неопределенный срок, рассердилась на своего поклонника во время концерта.

Так, во время выступления, один из зрителей выкрикнул из зала "Прайд - отстой". Адель это услышала и достаточно резко отреагировала на гомофобные заявления поклонника.

"Ты пришел на мой гребаный концерт, чтобы сказать, что Прайд — отстой? Ты что, совсем глупый? Не будь смехотворным. Если не знаешь, что сказать, то лучше закрой рот, хорошо?", — заявила певица.

видео дня

Adele went off on fan who yelled "Pride sucks" at her concert last night. pic.twitter.com/FWyKqHHDis — Pop Hive (@thepophive) June 2, 2024

К слову, этот момент попал в социальные сети и разлетелся по интернету.

Кто такая Адель? Адель - британская певица, автор-исполнитель и поэтесса, лауреат 16 премий Грэмми. Также у артистки есть "Оскар" и "Золотой глобус" (за песню "Skyfall" - заглавную тему одноименного фильма про Джеймса Бонда). Имеет орден Британской империи и несколько рекордов в Книге рекордов Гиннесса. Одна из самых влиятельных женщин в мире (по версии издания Time) и одна из самых продаваемых артистов в мире.

Напомним, ранее Адель приняла решение уйти со сцены на неопределенный срок. Об этом артистка сообщила в своем блоге в Instagram. Переутомление и перенапряжение привели к тому, что она заболела. Игнорируя плохое самочувствие, Адель все же вышла на сцену крайнего концерта, однако после него врачи настояли на том, чтобы певица ушла на покой ради ее же здоровья.

Ранее также стало известно о том, что Адель не потеряла голову от нового мужа, и тщательно позаботилась о том, чтобы ее заработки и накопления были в целости и сохранности в случае развода. На такой шаг певицу мотивировали друзья - она долго упиралась, ведь убеждена, что разговоры про деньги убивают романтику в отношениях.

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