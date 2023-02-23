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Певец Alekseev не будет отказываться от российских песен

23 февраля 2023, 14:35
Он вспомнил строчки на русском языке, которые можно отнести к сегодняшним реалиям.
Певец Alekseev не будет отказываться от российских песен
Alekseev фото Instagram

Украинский певец Alekseev сообщил, что не собирается отказываться от своего русскоязычного репертуара.

Об этом он рассказал в интервью UA24. Между тем, он надеется, что его "поймут и простят", ведь поддержал-то он по факту Украину в войне с террористической Россией и обещает на русском больше не писать.

"С этого момента и навсегда песни на русском я уже писать не буду. Но те композиции, которые полюбила многомиллионная публика и которые понимают в Казахстане, Литве, Латвии, Эстонии и очень многих городах, где есть наша диаспора и русскоязычные люди, которые не поддерживают эту позорную войну помешанного на крови, таких людей тоже очень много", – отметил он.

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Alekseev лукавит, интегрируя некоторые строчки из песен в сегодняшние реалии. Он отметил строчки: "Убей меня потом, но только не сейчас" и "Они думали, мы упадем, океанами стали, мне это нравится, нравится". В принципе, данные отрезки композиций можно интерпретировать под разные события, даже падающий метеорит (этого только не хватало - авт.) или землетрясение в Турции.

"Все, кто меня знают, знают совершенно точно, какую сторону я принял в этой войне. Думаю, вопросов по этому поводу ни у кого не будет", – подытожил артист.

Напомним, ранее на российском шабаше в Лужниках, где выступили прокремлевские артисты и Путин, спели песню "Плыве кача" на украинском языке.

Песня россиян Акима Апачева и Дарьи Фрей называется так же, как украинская народная песня, но была испорчена вариантом исполнения и и своей сутью.

В ней от лица российских военных авторы обращаются к пленному украинскому военному, называя его "иродом".

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Алексеев
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