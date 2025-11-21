Пьет уже на улице: потрепанную Бритни Спирс в странном виде засняли папарацци

Американская певица попала в неприглядном виде в камеры папарацци.

Бритни Спирс половили с бокалом/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

Кратко:

Что делала Бритни Спирс

В каком виде ее засняли

Американская популярная певица Бритни Спирс была замечена на прогулке в Лос-Анджелесе с бокалом шампанского в руке после того, как выразила обеспокоенность своим недавним странным поведением.

Согласно фотографиям, полученным Page Six, исполнительница хита "Toxic" была замечена с напитком в руке после выхода из винного бара.

Команда Спирс заявила, что поп-звезда не употребляла алкоголь во время этой редкой вылазки.

Представитель Спирс не ответил на запрос о комментарии, однако певица раскритиковала фотографии и видео, опубликованном в Instagram в четверг.

Она назвала папарацци "невероятно жестокими", сказав, что они всегда делают её "худшие фотографии", и что она "не может никуда пойти", не подвергаясь притеснениям. "Это так оскорбительно", — добавила она.

На фотографиях звезда выходит из заведения и направляется к своей машине в сопровождении одного из сотрудников винного бара.

Бритни Спирс выгуляла бокал / ua.depositphotos.com

34-летняя Спирс попыталась остаться незамеченной, надев солнцезащитные очки и белый кружевной шарф. Образ дополнили коричневый клетчатый блейзер, надетый поверх укороченной кружевной рубашки и синих джинсов с низкой посадкой. Спирс также дополнила образ коричневыми туфлями на каблуках и серо-коричневой сумочкой.

Что касается её образа, то Спирс накрасила губы ярко-красной помадой и уложила волосы небрежными волнами вокруг лица.

Поход исполнительницы хита "Gimme More" в винный бар произошёл на фоне растущих опасений за её здоровье.

О персоне: Бритни Спирс Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

