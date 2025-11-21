Пьет уже на улице: потрепанную Бритни Спирс в странном виде засняли папарацци

Кратко:
- Что делала Бритни Спирс
- В каком виде ее засняли
Американская популярная певица Бритни Спирс была замечена на прогулке в Лос-Анджелесе с бокалом шампанского в руке после того, как выразила обеспокоенность своим недавним странным поведением.
Согласно фотографиям, полученным Page Six, исполнительница хита "Toxic" была замечена с напитком в руке после выхода из винного бара.
Команда Спирс заявила, что поп-звезда не употребляла алкоголь во время этой редкой вылазки.
Представитель Спирс не ответил на запрос о комментарии, однако певица раскритиковала фотографии и видео, опубликованном в Instagram в четверг.
Она назвала папарацци "невероятно жестокими", сказав, что они всегда делают её "худшие фотографии", и что она "не может никуда пойти", не подвергаясь притеснениям. "Это так оскорбительно", — добавила она.
Посмотреть фото Бритни со злополучной прогулки можно тут
На фотографиях звезда выходит из заведения и направляется к своей машине в сопровождении одного из сотрудников винного бара.
34-летняя Спирс попыталась остаться незамеченной, надев солнцезащитные очки и белый кружевной шарф. Образ дополнили коричневый клетчатый блейзер, надетый поверх укороченной кружевной рубашки и синих джинсов с низкой посадкой. Спирс также дополнила образ коричневыми туфлями на каблуках и серо-коричневой сумочкой.
Что касается её образа, то Спирс накрасила губы ярко-красной помадой и уложила волосы небрежными волнами вокруг лица.
Поход исполнительницы хита "Gimme More" в винный бар произошёл на фоне растущих опасений за её здоровье.
О персоне: Бритни Спирс
Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".
