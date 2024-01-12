Песня alyona alyona и Jerry Heil из Нацотбора на Евровидение 2024 установила первый рекорд

Она находится на 2-м месте среди десятки самых популярных видео на платформе.

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alyona alyona и Jerry Heil Teresa & Maria установила первый рекорд / Коллаж Главред, фото пресс-службы Сусального

Песня финалисток Нацотбора на "Евровидение-2024" alyona alyona и Jerry Heil Teresa & Maria менее чем через сутки после публикации вырвалась в тренды YouTube в Украине.

По состоянию на 12 января она находится на 2-м месте среди десятки самых популярных видео на платформе.

Всего видео на YouTube (по состоянию на 19:00 12 января) более 228 тысяч просмотров.

По информации Суспильного, финал нацотбора пройдет 3 февраля 2024 года. alyona alyona и Jerry Heil выступят под номером "6". Прослушать песни всех 11 финалистов можно здесь.

По соображениям безопасности финал шоу будет закрыт, и даже место проведения объявлять не будут.

Как и в предыдущие годы, победитель или победитель отбора, который будет представлять Украину на "Евровидении-2024", определят по результатам голосования жюри и зрителей.

"Евровидение-2024" состоится в шведском городе Мальмё. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая (на одном из них выступит Украина), а грандфинал – на 11 мая.

Напомним, ранее известная украинская певица Наталья Валевская заметила в песне Anka подозрительное сходство с ее треком, который вышел в 2006 году под таким же названием.

Ранее стали известны имена 10 финалистов Нацотбора на Евровидение-2024. Примечательно, что за право представлять Украину на конкурсе в Швеции будут бороться как новички, так и уже опытные артисты.

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