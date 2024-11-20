Первая леди Зеленская выгуляла шикарную вышиванку "Ришелье"

Вы узнаете:
- Где побывала первая леди
- Что она надела
Первая леди Украины Елена Зеленская, которая буквально недавно рассказала, как когда-то ее родители были против того, чтобы она становилась сценаристкой проекта Студия "Квартал 95", появилась на публичном мероприятии в вышиванке невероятной красоты.
Соответствующими фото Зеленская поделилась на своей странице в Telegram.
Ажурную рубашку от украинского бренда EMBR супруга президента надела во время своего визита в Словению. Молодая женщина надела белую кружевную вышиванку с воротником, выполненную в технике "Ришелье" (ажурная вышивка, где промежутки между дырочками вырезаются, создавая кружево - авт.)
Елена Зеленская поделилась элегантными фото:
Зеленская дополнила свой элегантный образ черными брюками палаццо, а также черной обувью с острым носком.
К слову, Зеленская побывала в субботней школе "Рукавичка", где работают и получают образование вынужденные переселенцы из Украины, которую каждый день обстреливает террористическая Россия.
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Отметим, ранее Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.
А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".
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Кто такая Елена Зеленская?
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
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