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Первая леди Зеленская выгуляла шикарную вышиванку "Ришелье"

Алена Кюпели
20 ноября 2024, 15:32
986
Елена Зеленская в белоснежной рубашке побывала в Словении с визитом.
Елена Зеленская
Елена Зеленская выгуляла очередной элегантный образ/ коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Вы узнаете:

  • Где побывала первая леди
  • Что она надела

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая буквально недавно рассказала, как когда-то ее родители были против того, чтобы она становилась сценаристкой проекта Студия "Квартал 95", появилась на публичном мероприятии в вышиванке невероятной красоты.

Соответствующими фото Зеленская поделилась на своей странице в Telegram.

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Ажурную рубашку от украинского бренда EMBR супруга президента надела во время своего визита в Словению. Молодая женщина надела белую кружевную вышиванку с воротником, выполненную в технике "Ришелье" (ажурная вышивка, где промежутки между дырочками вырезаются, создавая кружево - авт.)

Елена Зеленская поделилась элегантными фото:

Елена Зеленская побывала в Словении
Елена Зеленская побывала в Словении / Скриншот Telegram/FirstLadyOfUkraine/7510

Зеленская дополнила свой элегантный образ черными брюками палаццо, а также черной обувью с острым носком.

К слову, Зеленская побывала в субботней школе "Рукавичка", где работают и получают образование вынужденные переселенцы из Украины, которую каждый день обстреливает террористическая Россия.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / инфографика: Главред

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Отметим, ранее Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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Кто такая Елена Зеленская?

Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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