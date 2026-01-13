Пэрис Хилтон раскрыла правду о состоянии Бритни Спирс

Хилтон и Спирс являются близкими подругами уже больше двадцати лет.

Бритни Спирс сейчас - Пэрис Хилтон рассказала о жизни певицы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/parishilton

Поведение Бритни Спирс в последнее время вызывает беспокойство

Пэрис Хилтон рассказала, что сейчас происходит с певицей

В начале двухтысячных светская львица Пэрис Хилтон и певица Бритни Спирс были символом гламура. Вместе они появлялись на вечеринках и светских мероприятиях, и задавали тон модному миру.

Сейчас Хилтон остепенилась, вышла замуж, воспитывает двух детей и развивает бизнес-империю. Что же касается Спирс, то она покинула сцену и появляется лишь в социальных сетях и странных скандалах светских хроник. Поведение Бритни беспокоит поклонников - нередко ей приписывают различные нарушения психики.

Однако закадычная подруга поп-иконы, которая до сих пор поддерживает связь с ней, уверенно заявляет - Брит в полном порядке. Как сообщает издание Daily Mail, на недавнем светском мероприятии The WWD Style Awards Пэрис Хилтон на вопрос о Бритни Спирс ответила: "Она хорошо справляется. Она действительно в порядке".

Бритни Спирс и Пэрис Хилтон дружат уже много лет / instagram.com/parishilton

О персоне: Бритни Спирс Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

