"Перестает существовать в моей жизни": Шоптенко высказалась про Винника

Уже ни для кого не секрет, что певец и любимец украинских женщин Олег Винник сейчас находится в Германии, куда выехал из Украины в первые дни полномасштабной войны - 26 февраля. Артист молчал об этом почти полтора года, не выходил на связь с друзьями и поклонниками.
Несмотря на то, что отъезд Винника был связан с его состоянием здоровья, сейчас в украинском обществе к нему относятся двояко. Что думает про Олега Елена Шоптенко, с которой певец участвовал в 7 сезоне шоу Танці з зірками, она рассказала в интервью ЖВЛ.
Шоптенко отметила, что не поддерживала связь с Винником, и знает о нем лишь по слухам: "Я не виделась с ним, не общалась. Я слышала от знакомых, очень так коротко, что у него что-то со здоровьем, что он лечится. И, честно говоря, это единственное, что я знаю. Я знаю, что он проживает в Берлине, и я там рядом была. Но я не контактировала".
При этом Елена Шоптенко призналась, что с людьми, которые ее разочаровывают, она прощается без сожалений. К ним можно отнести и тех, кто сбежал, и тех, кто перешел на сторону врага или просто молчит о войне.
"Я резко прощаюсь с людьми. Иногда сжигаю мосты. Для меня это нормальная практика. Если я понимаю, что у меня с человеком разные ценности, он перестает существовать в моей жизни", - рассказывает хореограф.
Ранее Олег Винник рассказал, действительно ли он страдает от онкологии, которую ему приписывали, пока певец молчал про свой побег в Германию в первые дни полномасштабной войны.
Также певец пояснил, почему исчез из поля зрения фанаток, которые терялись в догадках о причинах его исчезновения. Винник среди прочего опасался, что народ его мотивацию не поймет.
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