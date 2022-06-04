"Переходим на подножный корм": заросший Агутин удивил неожиданным признанием

Певец сильно изменился и долго не выходил на связь.
Российский певец Леонид Агутин, который не так давно открестился от поддержки Украины, удивил необычным заявлением.
На своей страничке в Instagram он опубликовал снимок, на котором держит в руках достаточно крупную рыбу.
Стоит отметить, что вид у Агутина достаточно бомжеватый. Певец облачился в спортивный костюм, не брился и, возможно, не причесался даже. По всей видимости, в деревне артист не предпочитает прихорашиваться и стараться выглядеть ухоженно.
"Переходим на подножный корм. Вернее, подводный. Рыбалка с друзьями удивительным образом успокаивает", – подписал Леонид фото.
Напомним, ранее видеоблогер и журналистка Алена Жигалова в своем шоу заявила, что певец Леонид Агутин регулярно изменяет своей жене Анжелике Варум.
Журналистка рассказала об этом после того, как артист заявил, что о нем распространяют сплетни "хайпожоры".
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