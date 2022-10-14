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Передавали недвижимость и землю: как дружки Путина помогали Кабаевой

14 октября 2022, 15:49

Сама Кабаева, ее бабушка, мать и сестра владеют в общей сложности 10 квартирами в Москве и Петербурге.

Путин и Кабаева
Путин и Кабаева

Люди из окружения террориста Путина уже как минимум 15 лет помогают его предполагаемой любовнице и важным звеном в сокрытии его состояния, бывшей гимнастке Алины Кабаевой.

Об этом пишет Meduza со ссылкой на центр "Досье", который опубликовал свое новое расследование.

В частности, сама Кабаева, ее бабушка, мать и сестра владеют в общей сложности 10 квартирами в Москве и Петербурге, а также участками и коттеджами в Московской области и в Сочи. Их общая рыночная стоимость достигает 2,5 миллиарда рублей. Все это Кабаевой и ее родственникам передавали друзья Путина, среди которых Петр Колбин (друг детства президента), Геннадий Тимченко (знаком с Путиным с 1990-х, считается одним из его "кошельков") и Григорий Баевский (партнер давнего друга президента Аркадия Ротенберга, известен как "риелтор друзей Путина").

Кроме того, сообщается, что Кабаева пользовалась и тем, что ей не принадлежит. Речь идет о вилле с вертолетной площадкой в муниципалитете Колоньи на берегу Женевского озера. Особняки в этом районе являются исторической ценностью, а их стоимость достигает 70–80 миллионов долларов. Сообщается, что хохяин виллы - общественный деятель и предприниматель Геннадий Тимченко.

По информации сервиса отслеживания полетов ADS-B Exchange, с 2016 года на участке и вблизи него приземлялись пять частных вертолетов, из них четыре связаны с компанией Swift Copters, обслуживающая клиентов из РФ, пишет центр "Досье".

Собеседник, знакомый с Кабаевой, рассказал изданию, что спортсменка пользовалась вертолетом, который доставлял ее "буквально до порога дома Тимченко" в Колоньи. Журналист центра "Досье" также задал вопросы о Кабаевой риелтору, который продавал участок с вертолетной площадкой. Вскоре после этого участок сняли с продажи.

яхта шехерезада
Яхта "Шехерезада" / скрин

Команда расследователей также узнала, что Кабаева пользовалась одной из самых роскошных яхт, которая якобы принадлежит Путину - Шехерезадой. По информации из СМИ, Путину ее подарила группа российских бизнесменов во главе с Тимченко. "Согласно информации издания, в конце 2020 года Кабаева побывала в Милане. В то же самое время там находились сотрудники Федеральной службы охраны, которые, как утверждали соратники Алексея Навального, входили в экипаж "Шахерезады". После вторжения России в Украину итальянские власти арестовали яхту", - пишет Meduza.

По информации издания, вопрос о том, "куда пристроить Кабаеву", возник примерно в 2007 году. Медиасфера оказалась бывшей спортсменке "ближе всего". "Национальная медиагруппа" была создана в 2008 году, и Кабаева сразу вошла в ее общественный совет. В это время она также была депутатом Госдумы, но за семь лет в парламенте стала соавтором лишь пяти законопроектов. В 2014 году Кабаева покинула Думу и возглавила совет директоров НМГ.

Сама Кабаева редко вмешивается в работу принадлежащих ей активов и усердно занимается благотворительностью и спортом, получая сумасшедшие прибыли.
Напомним, ранее Кабаева впервые после продолжительной паузы появилась на публике.

В частности, она посетила турнир "Ассоциации спортивных клубов России" в Подмосковье, куда съехались юные спортсменки.

По словам Кабаевой, спорт в России на сегодняшний день переживает тяжелое время и поэтому она призвала спортсменок не расстраиваться и вручила им денежные призы. Сообщается, что "Ева Браун" была в "прекрасном расположении духа и здравии".

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