Передает королевские обязанности: Кейт Миддлтон приняла решение - имя переемницы

Обязанности Кейт Миддлтон, пока она болеет, возьмет на себя принцесса Беатрис.

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Принцесса Беатрис будет помогать Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: royal.uk/

Принцесса Кейт Миддлтон уже несколько месяцев не появляется в общественности и не исполняет королевские обязанности из-за того, что проходит лечение от рака.

Как сообщает издание Life&Style, Кенсингтонский дворец принял решение найти замену Миддлтон, пока она лечится.

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Вместо Миддлтон на нескольких мероприятиях будет принцесса Беатрис, родная племянница Чарльза III и девятая представительница британской королевской семьи в очереди на престол.

Также стало известно, что принцесса Беатрис очень рада чем-то помочь больной Кейт.

"Беатрис хотелось бы, чтобы это происходило на постоянной основе. Она чувствует себя комфортно в центре внимания и была бы очень рада стать активно работающей королевской особой", — сообщило издание.

Кто такая Кейт Миддлтон? Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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