"Перебор даже для нее": Мадонна в одном корсете прикрыла срам крошечной сумочкой

Мадонна снялась в корсете с голой грудью / instagram.com/madonna

Американская поп-дива Мадонна сделала себе имя на эпатаже. 40 лет на сцене она доказывала: никто не в праве указывать ей, как себя вести, как одеваться или с кем спать.

И вот Мадж уже 64 года, но она отчаянно пытается идти в ногу со своими более молодыми конкурентками. Каждый ее пост в социальных сетях - повод для отдельного скандала.

Но недавно она все же перешла черту. На своей странице в Instagram певица продемонстрировала практически полное обнажение - от него ее отделяла лишь сумочка от Balenciaga, которой Мадж прикрыла свою голую грудь.

Образ Мадонны для новой фотосессии в ванной комнате состоял лишь из корсета, чулок и кружевных трусиков. Лицо певицы практически полностью скрыли солнцезащитные очки и волосы, выкрашенные в рыжий.

В комментариях отмечают, что подобная выходка артистки выглядит чересчур откровенной даже для Мадонны в ее лучшие годы, и ей пора обратиться за психологической помощью.

Ранее американская певица барбадосского происхождения Рианна побаловала поклонников горячими фото в корсете и коже. Артистка принимала манящие позы, чтобы привлечь внимание.

Также внучка Софии Ротару, модель и блогерка Соня Евдокименко, превратила улицы Нью-Йорка в собственный подиум, который покорила своими бесконечно длинными ногами в дерзком мини.

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