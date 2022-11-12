Очередное мерзкое видео: Мадонна шокировала поклонников хлебанием из собачей миски

Мадонна / instagram.com/madonna

Певица Мадонна возмутила пользователей соцсетей очередной выходкой. На этот раз, в своем Instagram певица поделилась видео, как вылизывает воду из собачьей миски.

В посте, который один пользователь назвал "смущающим" и "отвратительным", 64-летняя икона поп-музыки позировала для фотографий, а затем показала размытый клип, в котором она стоит на четвереньках прямо над миской.

Мадонна примерила на себя образ в пушистой зеленой футболке с черным топом, солнцезащитными очками в белой оправе и огромным серебряным ожерельем в качестве аксессуаров, а ее рыжие локоны были завиты волнами. Она также делает вид, что присаживается на бутылку с кетчупом.

Учитывая ее последние посты и образы, фанаты все больше удивляются переменам, произошедшим с певицей. Один из поклонников даже написал, что с каждым днем все сложнее и сложнее оставаться поклонником певицы.

Напомним, ранее Мадонна поделилась новой порцией селфи топлесс в своих историях в Instagram, сохраняя таким образом воспоминания о своей оригинальной эре "Секса", когда она позировала в белом корсете под грудью с леденцами на палочке и смайликами, закрывающими ее соски.

64-летняя исполнительница "Like a Virgin" изо всех сил старается сохранить свою молодость и сексуальность, поражая своих поклонников откровенными образами.

Впрочем, не всем нравится такое и каждый поклонник творчества готов видеть поп-идола в таком виде. Один из ее фанатов написал, что, видимо, дни славы звезды, сочтены.

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