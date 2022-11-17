Голос країни / пресс-служба 1+1

Зрители увидят выступления суперфиналистов из команд Оли Поляковой, Потапа, DOROFEEVA, а также команды "Второй шанс" народного тренера Андрея Мацолы и Александры Зарицкой. Прямой эфир любимого проекта украинских зрителей состоится в специальном формате, отвечающем условиям военного времени, на одной из знаковых локаций в центре Киева.

Откроет суперфинал грандиозный номер, где тренеры и финалисты проекта совместно исполнят гимн Украины. В патриотическом суперфинале, кроме участников, споют и приглашенные гости. Среди них телезрители увидят новое поколение украинских музыкантов и героев нового времени. На сцену "Голоса страны" выйдет группа Антитела во главе с фронтменом Тарасом Тополеем, который с первого дня полномасштабного вторжения присоединился к парамедикам на фронте и активно волонтерит. За время российской агрессии Тарас Тополя успел записать дуэт с известным британским певцом Эдом Шираном. В течение первых суток после премьеры песню прослушали более 50 миллионов раз. На сцене "Голоса страны" Антитела исполнят трек "MLNL"

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Запоет в суперфинале и певец по имени SHUMEI, который приобрел популярность в начале полномасштабного вторжения. Артист исполнит песню "Біля тополі", которая стала символом несокрушимого сопротивления украинского народа.

Выйдет на сцену и защитница Азовстали, парамедик Екатерина Полищук с позывным "Птичка", которая находилась долгое время в российском плену. Девушку пригласили спеть в суперфинале "Голоса страны" в прямом эфире "Завтрака с 1+1" продюсеры проекта. Во время активных боевых действий известная парамедикиня пела защитникам колыбельные в укрытиях Азовстали, чтобы помочь ребятам во время фантомных болей, когда обезболивающие уже не помогали. "Птичка" с детства была творческой. Мама пела ей украинские народные песни вместо колыбельных, и с тех пор она полюбила музыку. На сцене "Голоса страны" Екатерина споет песню "Спи, маленький казак" с призывом к освобождению военнопленных. Именно эту песню Екатерина исполняла на известном видеоролике из Азовстали, облетевшем весь мир.

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите суперфинал шоу Голос країни в это воскресенье в 19:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".