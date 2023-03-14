"Парова машина": журналисты раскрыли популярность TikTok-хита

Журналисты поговорили с автором песни и выяснили, как она появилась.

Ярина виконавиця хіта "Парова машина" / Скріншот YouTube

В украинском TikTok завирусилась народная песня "Парова машина". Пользователям сети настолько полюбилась композиция, что они массово стали снимать под нее ролики, напевать, добавлять в свои сториз. Оказалось, что ролик с песней, которую спела Ярина Квасний, пересмотрели уже более 6 миллионов раз.

По информации ТСН, как признается Ярина, запустить новый народный тренд она не планировала. Дело, говорит, было вечером, после концерта, и в компании друзей она, как всегда, пела. "А в тот момент напела громче, и Алексей еще камеру включил, все", - признается она.

"Открыл одну всем известную социальную сеть, и в комментариях меня кто-то заметил просто и написал "ждем твою версию". Думаю, пойду возьму кофе, прогуляюсь. И ухожу, и заметил, что я иду и сам напеваю. Думаю так, значит, нужно что-то делать", – рассказывает саундпродюсер Артем Будчук, который создал аутентичный ремикс из песни Ярины.

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"Украинцы отказываются от того языка, который стал нам отвратительным. И будут расти разные стили музыки. Теперь украинцы большинство, и большое количество стало гордиться этим. Поэтому они ее гордо изображают на картинах, цветах нашего государственного флага, в музыке значительно легче и с большим удовольствием прославляют свое. Вспоминая, конечно, и какие-нибудь старые вещи", - поясняет диджей неожиданную популярность песни.

"Оно всегда заходит и будет заходить людям, пока мы еще люди, а не работы", - добавляет Ярина.

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