Парализованная мать в квартире с трупом сына: жуткие детали смерти звезды Марша Турецкого

Максим Михайлин / kino-teatr.ru

Известный 46-летний актер Максим Михайлин, известный по ролям в сериалах Марш Турецкого и Закон и порядок, умер в квартире в Москве, когда ухаживал за своей 69-летней парализованной матерью.

В итоге стало известно о том, что тело актера пролежало 10 дней в квартире, при этом его больная мать оказалась на краю гибели, пишет kp.ru. Сейчас за жизнь женщины борются врачи.

В правоохранительные органы обратилась единственная подруга семьи, Светлана Ивановна, оперативники вскрыли дверь квартиры, и перед ними предстала страшная картина.

"В квартире было найдено тело 46-летнего актера Максима Михайлина. В соседней комнате оперативники нашли его мать, 69-летнюю Любовь Михайлину. Женщина была при смерти и не могла даже пошевелиться. Все эти 10 дней Любовь была одна и не могла позвать на помощь. Когда ее нашли, женщина была в предсмертном состоянии, голодная и совершенно разбитая смертью сына", — рассказал друг семьи артиста.

Отметим, что ранее Михайлин уволился из Московского Драматического театра Армена Джигарханяна как раз для того, чтобы заботиться и ухаживать за парализованной мамой. Друзья считают, что актер очень страдал от нереализованности и начал пить. И уже пагубная привычка могла привести к его скоропостижной смерти.

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Добавим, что несколько лет назад Любовь Михайлина перенесла два инсульта. После этого ее парализовало, сын был единственным, кто за ней ухаживал.

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