Папина копия: Ургант показал младшую дочь

Иван Ургант часто показывает своих дочерей, которыми очевидно очень гордится.
Российский телеведущий Иван Ургант, который после осуждения войны мало появляется в социальных сетях, показал, как выросла его младшая дочь.
Он опубликовал фото Валерии Ургант на своей странице в Instagram, отметив таким образом день рождения младшей девочки.
"I❤️7", - подписал фото артист.
Комментаторы с готовностью отреагировали на пост Урганта и стали комментировать фото именинницы.
"Копия папа", "Папина фирменная "серьезность", "Вылитый отец", "Папина дочка", - написали фоловеры артиста.
Напомним, ранее Ургант показал фото своей падчерицы.
Эрика - дочь Натальи Кикнадзе с предыдущего брака, но когда она вышла замуж за Ивана Урганта, тот принял Эрику как родную.
На своей страничке в Instagram Ургант поздравил дочку с днем рождения, опубликовав ее снимок.
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