Папина копия: Ургант показал младшую дочь

Иван Ургант / instagram.com/urgantcom/

Российский телеведущий Иван Ургант, который после осуждения войны мало появляется в социальных сетях, показал, как выросла его младшая дочь.

Он опубликовал фото Валерии Ургант на своей странице в Instagram, отметив таким образом день рождения младшей девочки.

"I❤️7", - подписал фото артист.

Комментаторы с готовностью отреагировали на пост Урганта и стали комментировать фото именинницы.

"Копия папа", "Папина фирменная "серьезность", "Вылитый отец", "Папина дочка", - написали фоловеры артиста.

Напомним, ранее Ургант показал фото своей падчерицы.

Эрика - дочь Натальи Кикнадзе с предыдущего брака, но когда она вышла замуж за Ивана Урганта, тот принял Эрику как родную.

На своей страничке в Instagram Ургант поздравил дочку с днем рождения, опубликовав ее снимок.

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