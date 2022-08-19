"Дочка носит старые вещи": Ургант показал падчерицу в откровенной позе

Иван Ургант / instagram.com/urgantcom

Российский телеведущий, который после осуждения войны долго не выходил на связь в соцсетях, показал фото своей падчерицы.

Эрика - дочь Натальи Кикнадзе с предыдущего брака, но когда она вышла замуж за Ивана Урганта, тот принял Эрику как родную.

На своей страничке в Instagram Ургант поздравил дочку с днем рождения, опубликовав ее снимок.

"Что-то невероятно трогательное и щемящее, когда дочка носит твои старые вещи, и они на ней сидят так же хорошо, как и когда-то на тебе…I❤️22", - подписал телеведущий фото, на котором Эрика позировала в довольно пикантном наряде.

Дочь Урганта / скриншот

Напомним, ранее российский шоумен и актер Иван Ургант стал предметом травли пропагандистских росСМИ из-за его антивоенных высказываний. В конце февраля артист ушел в творческий отпуск и якобы отправился в Израиль, где имеет гражданство с 2018 года.

Все телепроекты Урганта пока заморожены. Совокупность этих факторов стала благодатной почвой для различных сплетен. Одна из них, распространяемая режиссером-путинистом Эдуардом Бояковым, задела шоумена сильнее остальных, и он решил ответить обидчику и всем сплетникам в одном лице.

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