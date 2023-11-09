Панин рассказал, почему в 2014-м бегал с русским флагом и орал "Крым наш"

Российский актер Алексей Панин рассказал, почему в 2014 году бегал в Крыму с флагом РФ и кричал: "Крым наш".

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Панин, флаг / коллаж Главред, фото Instagram и скриншот

Известный российский актер Алексей Панин, который объявлен в розыск в стране-агрессоре России из-за своей проукраинской позиции, рассказал, почему в 2014 году устраивал пробежки по Крыму с флагом РФ и вопил: "Крым наш". Об этом Панин рассказал в YouTube-интервью.

Он подчеркнул, что выражал поддержку не диктатору-президенту РФ Владимиру Путину, а именно украинцам в оккупации.

"Мне это вспоминают иногда. Объясняю. Моя первая любовь, моя первая девушка была из Ялты. Я в Крыму вырос. Те крымчане, с которыми я общался в то время, пил водку и жарил шашлыки, они хотели быть в России. Сестра моей девушки носила свой украинский паспорт в российской обложке", – сказал Панин.

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Артист сейчас оправдался ‒ он не пытался угодить Кремлю таким образом. И Панин якобы искренне не понимал, какое политическое высказывание стоит за подобными криками.

"Я не интересовался политикой, не понимал, что происходит. Я опирался на те эмоции, которые остались у меня с тех пор, когда я в Крыму был. Я, такой наивный, с тем флагом. Я не Путина поддерживал, а тех людей, с которыми пил водку", – подытожил артист.

Напомним, ранее Алексея Панина объявили в розыск в РФ, и реакция актера на такую новость явно не совпала с предположениями страны-агрессора. В первую очередь он порадовался за путина.

Также Алексей Панин засветился в крепких объятиях Верки Сердючки во время концерта артистки в Испании. Актер вышел на сцену в футболке с антипутинским лозунгом.

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