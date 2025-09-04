Пахнет желанием понравиться: Вакарчук резко высказался о Klavdia Petrivna

Святослав Вакарчук раскрыл, почему феномен Klavdia Petrivna его не впечатлил.

Святослав Вакарчук раскритиковал Клавдию Петровну / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Клавдия Петровна, Святослав Вакарчук

Украинский певец и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук высказал свое критическое мнение по поводу творчества интернет-сенсации Klavdia Petrivna.

В подкасте "СучЦукрМуз" Вакарчук рассказал, что не очень внимательно следит за новой украинской музыкой, потому что использует для поиска музыкальных новинок рекомендации друзей и Shazam. Однако, по мнению певца, о некоторых исполнителях невозможно не знать из-за их успешного маркетинга.

"Я про нее узнал, когда Елена Зеленская процитировала ее. Я думаю: "Кто это такая?", - рассказал о своей первой реакции певец.

Святослав Вакарчук - как узнал о Клавдии Петровне / фото: instagram.com, Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук признался, что у него неоднозначное отношение к феномену Клавдии Петровны. Он предположил, что певица хочет нравиться всем.

"Мне очень нравится идея и очень нравится звук, звучание. Но немного пахнет мне от этого желанием понравиться и сделать. Слишком концептуально, слишком спродюсировано для меня", - высказался Вакарчук.

Лидер группы "Океан Эльзы" пояснил, что его оценка основывается на собственном ощущении музыки, поэтому история Клавдии Петровны с сокрытием личности его не коснулась.

Клавдия Петровна - почему не понравилась Вакарчуку / фото: instagram.com, Клавдия Петровна

"Мне просто в любой музыке и творчестве интересна первичная энергия гораздо больше, чем история вокруг... Если я чувствую это зерно, эту энергию она меня цепляет. Если нет меня сложно убедить, даже если вокруг будет суперхайп", - отметил Святослав.

В то же время Вакарчук признал, что Клавдия Петровна стала явлением на отечественной сцене, и таких новых исполнителей должно быть больше, чтобы повышать интерес к украинской музыке.

Ранее Главред раскрыл, как выглядит Клавдия Петровна без грима. Певица провела закрытую встречу с поклонниками, где появилась без привычного образа и аксессуаров, скрывавших ее внешность. Фанаты остались в восторге от того, как выглядит исполнительница.

Также о творчестве Клавдии Петровны высказалась певица Тоня Матвиенко. Она не назвала исполнительницу в списке тех, кого слушает из новых музыкальных исполнителей и сделала едкое высказывание в адрес творчества певицы.

О персоне: Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.

