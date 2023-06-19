"Пахнет изо рта": Топалов поделился деталями жизни с Тодоренко

Предатильница Тодоренко продолжает жить свою кайфовую жизнь вместе с мужем-россиянином.

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Регина Тодоренко, оказывается, еще и плохая домохозяйка/ t.me/todorenkoregina

Муж путинистки и предательницы Украины Регины Тодоренко поделился секретами их личной жизни.

Так, пропагандистские телеграмм-каналы с удовольствием шерят видео, где Топалов рассказывает о том, собирается ли он разводиться с Тодоренко и раскрывает очень личные вещи.

Так, Топалов говорит, что они с Тодоренко, как и все обычные люди ругаются. "Мы точно также, как и все обычные люди ругаемся, ходим в туалет, моемся, спим. У нас точно также с утра, пока не почистишь зубы, пахнет изо рта", разоткровенничался Топалов.

видео дня

Тут же вклинилась Тодоренко, которая добавила, что она еще и ко всему, ужасная домохозяйка. Между тем, Топалов поспешил успокоить ее и отметил, что "он бы так не сказал".

На видео - Тодоренко и Топалов делятся грязными секретами:

Напомним, ранее Тодоренко устроила бесноватые танцы в эфире одного из российских шоу. Там она находится в жюри вместе с путинистом Филиппом Киркоровым и такой же любительницей войны - Валерией.

Отметим, ранее украинский блогер Беспалов, ссылаясь на свои источники вывел на чистую воду предательницу Тодоренко. По его словам, она бы хотела сбежать из России но якобы опасается гнева своего мужа Влада Топалова и его влиятельного свекра.

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