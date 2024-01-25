Отменили спектакль "о Мариуполе" и пианиста Путина: Бедняков обратился к украинцам

Украинцы в Италии не дали агрессору России распространить свои пропагандистские нарративы – в Модене был сорван "спектакль об освобожденном Мариуполе".

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Бедняков призвал украинцев в Европе не посещать российские культурные мероприятия / Коллаж: Главред, фото: Insragram А. Беднякова, Мариупольский горсовет

Известный украинский телеведущий, актер Андрей Бедняков поблагодарил украинцев в Италии за то, что они в Модене сорвали пропагандистский спектакль о якобы освобожденном оккупантами Мариуполе, а в Риме отменили выступление пропагандиста Путина, который играл на рояле у разрушенного российскими войсками Мариупольского драматического театра.

В своем Instagram он записал обращение и поблагодарил украинцев за поступки.

"Хотел выразить огромное уважение и благодарность украинской диаспоре, проживающей в Италии, а конкретнее в городе Модена. Кто не знает, недавно в этом городке должно было пройти одно российское пропагандистское мероприятие – спектакль о том, как россияне "отстраивают" украинский Мариуполь, какие " счастливые" люди наконец-то, что пришла туда Россия и "освободила" их от Украины. То есть обычное российское пропагандистское дерьмо! Но когда об этом узнали наши украинцы, которые там проживают, они начали делать все возможное, а порой и невозможное, чтобы отменить это мероприятие. Они выходили на акции протеста, они стучали во все двери, они пытались достучаться до власти. И они это сделали!" – восторженно сказал Бедняков. видео дня

Также он поблагодарил и тех украинцев, которые живут в Риме и отменили концерт путинского пианиста.

"Это тот самый человечек, который приехал и своими кровавыми пальчиками на кровавом рояле начал играть возле разрушенного драмтеатра в Мариуполе, на который Россия сбросила две авиабомбы и убила сотни гражданских людей, которые скрывались внутри от обстрелов", - сказал ведущий.

Кроме того, телеведущий добавил, что российская пропаганда тратит сотни миллионов долларов, чтобы показать свою так называемую историю и правду. Иностранцы могут увидеть искаженную реальность.

"У меня огромная просьба ко всем украинцам, проживающим в других странах. Если вы видите такое дерьмо, если вы видите такие афиши где-то в Интернете или на заборах, выходите на протесты, отменяйте такие мероприятия, берите пример с тех, кто в Италии. Потому что россияне не имеют права ездить и лгать, убеждать мир, что "все хорошо и они такие классные". Спасибо всем тем, кто это сделал в Италии", - подчеркнул Андрей Бедняков.

Ранее Бедняков рассказал, как вел Х-фактор с Марченко – в частности, он отметил, что жена Медведчука вела себя отстраненно. Марченко единственная в проекте, кто с ним не контактировал.

К слову, осенью Бедняков поздравил жену серией неудачных фото. Он поблагодарил Короткову за поддержку и выразил надежду, что им еще удастся приехать в Мариуполь.

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