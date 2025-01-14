Откровенно, щемяще, искренне: звезда фильмов о Мишке Паддингтоне рассказал о новой части франшизы

16 января в кинотеатрах стартуют "Приключения Паддингтона в Перу" - третья часть британской кинофраншизы. Первые две собрали по всему миру около $500 млн.

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Хью Бонневилль раскрыл подробности фильма "Приключения Паддингтона в Перу" / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Новые приключения мишки Паддингтона начинаются с того, что он получает письмо от монахини, которая руководит перуанским Домом для пожилых медведей, где живет его тетя, медведица Люси.

Оказывается, что та очень скучает по племяннику. Поэтому мишка и семья Браунов, которая приютила его в Лондоне, вместе отправляются из Великобритании в Перу, чтобы навестить Люси. Но оказывается, что на месте ее нет: пожилая медведица отправилась в таинственный квест в амазонские джунгли.

Чтобы ее отыскать, Браунам и Паддингтону придется поплыть по Амазонке в глубь джунглей, для чего они нанимают речной катер под управлением харизматичного капитана и его очаровательной дочери.

Но впоследствии поиски пропавшей тетушки превращаются в поиски легендарного "золотого города" Эльдорадо, в которых, кажется, ну очень заинтересованы капитан и монахиня...

"Приключения Паддингтона в Перу" - первый из фильмов франшизы, снятый не Полом Кингом. Он был занят съемками "Вонки", поэтому уступил режиссерское кресло Дугалу Уилсону, для которого "Паддингтон" стал полнометражным дебютом (ранее режиссер снимал только рекламу и видеоклипы - в частности, для Coldplay, LCD Soundsystem и Джарвиса Кокера). Но Кинг остался в проекте в качестве исполнительного продюсера и соавтора сценария (вместе с Саймоном Фарнаби и Марком Бертоном).

К актерскому составу нового фильма присоединились две настоящие суперзвезды: Оливия Колман, сыгравшая монахиню, и Антонио Бандерас в роли капитана. Но основной каст остался неизменным: Мадлен Харрис снова сыграет Джуди Браун, Самуэль Джослин - Джонатана Брауна, Джули Уолтерс - экономку Браунов, миссис Берд, Джим Бродбент - мистера Грубера.

Хотя есть и важная замена: вместо Салли Хокинс роль миссис Мэри Браун теперь исполняет Эмили Мортимер ("Мэри Поппинс возвращается"). А вот мистер Браун остался тем же - единственным и неповторимым Хью Бонневиллем, который к слову - записал эксклюзивное приветствие для украинцев, которые ждут премьеру третьей части франшизы о любимом мишке:

Есть определенная ирония в том, что актер, без которого франшизу о Паддингтоне теперь просто не представить, когда-то (а точнее - 10 ноября 1963 года) родился именно... в лондонском районе Паддингтон. Поэтому можно сказать, что это как будто сама судьба вела Хью к исторической киновстрече с мишкой, который, кстати, был героем его детства. Но что сам Хью Бонневилль думает о Паддингтоне и новом фильме? Слово ему самому. Итак, Хью Бонневилль...

...о решении присоединиться к франшизе

"Когда я впервые услышал о планах снять фильм о Паддингтоне, я был немного насторожен. Потому что подумал: "О, Боже, они собираются сделать этого любимого медведя голливудским", а для меня, как и для миллионов других людей, этот медведь был именно моим, он был частью моего детства. Его голос был уникальным и звучал в моей голове. Так что я немного переживал из-за того, что все почти неизбежно испортят, - признавался актер в интервьюDen Of Geek. - А потом случились две вещи. Во-первых, читая сценарий, я смеялся вслух уже с первой страницы. В первом фильме есть сцена, где исследователь несет свое маленькое пианино через джунгли. И она даже на бумаге была такой смешной, что я подумал: "Кто бы это ни написал, он знает, что делает". Я тогда еще не знал Пола [Кинга], но в голове промелькнуло: "Тот, кто это написал, явно имеет правильное видение". А потом, когда мы с Полом встретились, все решилось буквально за несколько минут. Общаясь с Полом, вы просто видите перед собой огромное сердце, отличное воображение, и фактически сидите рядом с самим Паддингтоном. Так что тогда я понял: "Мы в надежных руках".

Хью Бонневилль раскрыл подробности фильма "Приключения Паддингтона в Перу" / Пресс-служба

... о замене режиссера

"Дугал переживал, удастся ли ему соответствовать стандартам, которые установил Пол Кинг, - Хью Бонневилль в интервьюYahoo UK. - Но он не только достойно принял этот вызов, но и добавил собственные свежие идеи, которые прекрасно вписались в тональность фильма".

"Нам помешала пандемия, потом были всевозможные другие трудности за кулисами, но Дугал Уилсон - со своими раскадровками, идеями и постоянной их доработкой, - всегда все собирал воедино. Он не просто "примерил" эти очень большие "ботинки" [Кинга], но и прекрасно их заполнил. Он добавил в новый фильм собственный стиль и тон. Там есть несколько визуальных идей, которые просто невероятно свежие", - добавил актер в интервьюDigital Spy.

... об актерском составе и его обновлении

"Почти весь старый актерский состав собрался здесь, и это приятная встреча, ведь мы действительно весело провели время во время съемок. Хотя это было непросто, иногда даже изнурительно, - цитирует БонневилляYahoo UK. - И еще у нас замечательные новые гости - Антонио Бандерас и Оливия Колман. И вместе у нас получилась история поиска тети Люси, полная приключений и тепла - так же, как и первые два фильма. И - так же с большим количеством мармелада!"

Хью Бонневилль раскрыл подробности фильма "Приключения Паддингтона в Перу" / Пресс-служба

... о том, по кому из предыдущего каста он скучает

"Когда в "Приключениях Паддингтона 2" Хью Грант играл злодея, во время репетиций мы с ним подсчитали, что прошло 19 лет с момента, когда мы в последний раз работали вместе, что заставило нас обоих почувствовать себя "ветеранами", - вспоминает Бонневилль в беседе с Yahoo UK. - Это звучит немного пренебрежительно, ведь я моложе его, но он развился в невероятного характерного актера. Его роли в "Очень английском скандале", "Джентльменах" и "Паддингтоне 2" были блестящими. Танцевальная сцена Гранта в конце второго фильма была невероятной. Он был великолепен в фильме, и я считаю, что он заслуживал "Оскар" за эту роль".

... о скрытом смысле образа Паддингтона

"Возможно, мы не обращаем на это внимания, но в фильме есть политическое измерение, и это лишь добавляет ему глубины, - размышляет актер в интервью для Den Of Geek. - Но если такой подтекст есть, то, думаю, увидеть его - это дело зрителей. Но самое важное, что все это заложено еще в книгах, написанных в 1958 году. Подумайте о писателе Майкле Бонде, который жил в Западном Лондоне, в обществе, которое очень быстро менялось как демографически, так и культурно. Многие люди иммигрировали, приезжали в Великобританию впервые и находили там новый дом.

Он писал свои книги всего через несколько лет после Второй мировой войны, когда дети на перронах с противогазами на шеях были еще невероятно яркими в памяти. Майкл даже сам говорил, что именно образы этих детей определенным образом вдохновили его на создание Паддингтона. Поэтому, если говорить о политическом послании этой истории, оно берет свое начало в послевоенную эпоху, но все еще остается актуальным до сих пор.

Но самое главное, что Паддингтон - это чужак в чужом месте, и все мы когда-то были в такой ситуации: в новой школе, в новом городе или оказавшись в новой стране - по собственному выбору или вынужденно. Я думаю, каждый может узнать это ощущение, поставить себя на место Паддингтона. И то, как мы - люди, которые сейчас имеют возможность либо помочь кому-то, либо оттолкнуть, - реагируем на это, также является частью дискуссии, которую мы ведем сегодня.

Хью Бонневилль раскрыл подробности фильма "Приключения Паддингтона в Перу" / Пресс-служба

Но в конце концов, "Паддингтон" - это семейный фильм, который в первую очередь стремится развлечь. Но если зрители хотят увидеть в нем послание о принятии и толерантности - то это их выбор".

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