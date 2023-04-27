Отказалась от украинского гражданства: почему Жанна Бадоева молчит о войне

Ведущая Жанна Бадоева опасается потерять своих российских зрителей, которые итак ее не особенно жалуют.

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Жанна Бадоева / Instagram zhanna_badoeva/

Ведущая литовского происхождения украинского шоу "Орел и решка" Жанна Бадоева, которая долгое время работала в Украине, была замужем за украинцем, но малодушно молчит о войне в Украине, якобы просто не может говорить о зверствах оккупантов и называть вещи своими именами.

Более того, по словам телеведущего Славы Демина, Бадоева также отказалась от украинского гражданства еще в 2019 году. Ведущий полагает, что все дело в том, что у Бадоевой выходит собственное шоу "Жизнь других" на российской ТВ. Отсюда и малодушная позиция по войне.

"Жанна отказалась от украинского гражданства еще в 2019 году. В сентябре 2022 года стало известно, что она продолжает сотрудничество с российскими телеканалами. В январе Жанна Бадоева попала под санкции СНБО. У нее выходит тревел-шоу на одном из российских телеканалов и осенью выпуски возобновились", – рассказал Демин.

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Смотрите видео о том, как и кто попал под санкции СНБО

Напомним, ранее за свое преступное молчание в Украине Жанна Бадоева попала в санкционный список вместе с другой "выпускницей" Орла и Решки Региной Тодоренко. Однако за Бадоеву заступился ее бывший коллега, продюсер и ведущий проекта Евгений Синельников.

Отметим, что Украина официально ввела новые санкции против ряда российских артистов, которые поддержали войну, развязанную Путиным против нашей страны.

Главред также сообщал, что недавно на главном пропагандистском канале РФ возобновилась трансляция нового шоу о путешествиях с участием Бадоевой. Иронично, но это возвращение на экраны отрицательно восприняли и в Украине (по очевидным причинам), и в стране-террористе.

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