"От меня подметок даже не осталось": Макаревич спел от имени российского оккупанта

Российский артист не поддерживает оккупантов и всячески демонстрирует это своим творчеством.

Андрей Макаревич / facebook.com/makarevichav

Российский музыкант, писатель, художник и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич написали унизительную песню про российских оккупантов, которые незаконно находятся на территории независимой Украины с целью убийства ее мирных жителей и захвата территорий.

В частности, на одном из своих концертов, артист исполнил песню под гитару.

"Кто сумел отбиться, А кто смотался быстро, А меня поймали – и в военкомат", - поет Макаревич.

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"И вот я в чистом поле, И рядом свищут пули. И где враги, где наши, Мне не говорят", - продолжает он.



Завершает историю Макаревич, печально. Ведь другой участи российскому оккупанту ждать не приходится. "Герой" погибает ("подмёток даже не осталось"), а его родные получают какую-то жалкую компенсацию ("дали денег да медали").

Российские СМИ бесятся из-за такой песни, называя музыканта "оно". Кроме того, они пишут, что, мол, теперь ни у кого не останется сомнений в правильности решения о присвоение артисту статуса иностранного агента.

Напомним, ранее Андрей Макаревич, который одним из первых осудил захватническую войну России против Украины, сделал очередное заявление в отношении своей террористической родины.

Как сообщает пропагандистское издание "Стархит", на вопрос о том, скучает ли Макаревич по родине, певец заявил: "Нет. Абсолютно. Не знаю почему". По словам Макаревича, ему есть, чем занять себя в Израиле. Кроме того, 69-летнему артисту нравится местный климат.

Ранее также российский музыкант, писатель, художник и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич не оставил без внимания смелость грузинских протестующих, которые вышли на митинги после поддержки парламентом "закона об иностранных агентах".

Артист и сам в РФ числится иноагентом, что регулярно становится предметом для шуток с его стороны. Однако Макаревича восхищает тот факт, что есть на земле люди, которые, в отличие от его соотечественников, не готовы глотать все, что им пытается "впарить" правительство.

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