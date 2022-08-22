От этой Клаудии течет Шиффер: 51-летняя немецкая модель покрасовалась в крошечном черном бикини

Клаудия Шиффер в черном бикини и гольфах показала фигуру на пирсе / instagram.com/claudiaschiffer

Немецкая супермодель, культовая фэшн-фигура 90-ых Клаудия Шиффер продолжает покорять сердца фанатов своей ангельской красотой, ведь с возрастом становится лишь соблазнительней.

На своей странице в Instagram "немецкая Барби" показала фото в наряде, который сокращенно назвала LBB - little black bikini (маленькое черное бикини - прим. редактора).

В летний период никого не удивишь съемками в купальнике, однако Шиффер, как профессиональной модели, это удалось на раз-два. Манекенщица дополнила простое черное бикини парочкой дерзких аксессуаров, которые превратили обычный купальный костюм и его носительницу в зажигательную смесь.

Так Клаудия позировала на узком пирсе, широко расставив ноги, и подняв руки к небу, будто в приветственном жесте. На ее талии красуется массивный пояс, а ножки одеты в пикантные гольфы и белые босоножки на высокой шпильке.

Клаудия Шиффер в черном бикини и гольфах показала фигуру на пирсе / instagram.com/claudiaschiffer

Ранее Украинская певица и актриса Надежда Мейхер засветила восхитительное тело в соблазнительном платье-сетке собственного дизайна.

Также без смущения тело в бикини демонстрирует 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн - она отдыхала на яхте на Багамских островах.

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