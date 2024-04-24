Лера Кудрявцева поделилась трагедией, которая случилась в ее семье.

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Путинистка Кудрявцева потеряла сестру/ Коллаж Главред, фото Instagram/lera_tv

Путинистка Лера Кудрявцева, которая всячески поддерживает жестокое военное нападение террористической России на мирную Украину, рассказала о трагедии в своей семье.

По словам телеведущей, которую цитирует пропагандистское издание Стархит, у путинистки от тяжелого и неизлечимого заболевания скончалась двоюродная сестра. Кудрявцева также выложила скриншот, где предлагает помощь ей, но та отказывается.

"Она нам ничего не говорила. Узнала о диагнозе полгода назад и молчала. Не хотела беспокоить. Отказалась от врачей, денег и просто тихо ушла. Это так больно", — говорит она.

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Путинистка также добавляет, что она "смотрит на небо и плачет". "Пишу и не могу поверить, не могу осознать, что ее не стало. Смотрю на небо и плачу", — рассказывает Кудрявцева.

Кто такая Лера Кудрявцева Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.

К слову, сестра Кудрявцевой жила в оккупированной Алуште.

"Не могу заставить себя написать, что несколько дней назад умерла моя двоюродная сестра Оля. Она жила в Алуште и была божьим одуванчиком. Добрая, светлая, милая, верила в Бога, никогда ничего не просила и была благодарна за все", - сообщила ведущая.

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Ранее Кудрявцева рассталась со своим молодым мужем - Игорем Макаровым. Об этом женщина написала на своей странице в Telegram. "Я ушла от мужа. Алкоголь - зло. Точка", - написала она, имея ввиду то ли мужа, то ли себя.

Ранее также Кудрявцева, на старости лет решила, что она может петь.Она даже снимает клипы, двигая своим не молодым телом в такт своему безголосому пению. Но вот интересно не то, как горланит пропутинская телеведущая, а репертуар.

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