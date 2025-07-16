Остаемся на плаву: Барак и Мишель Обама ответили на слухи о разводе

Бывшая первая леди призналась, что чувствует по отношению к своему мужу Бараку Обаме.

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Барак Обама, Мишель Обама / коллаж: Главред, фото: instagram.com/barackobama

Кратко:

О чем рассказала Мишель Обама

Что происходит в отношениях пары

Барак Обама и Мишель Обама открыто обсудили слухи о разводе в новом выпуске подкаста.

Как пишет Page Six, после того, как бывшая первая леди поддразнила "очень, очень, очень особенного гостя" в программе "IMO", там появился её муж. В то же время брат Мишель, Крейг Робинсон, саркастически пошутил.

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"Подождите, вы что, друг другу нравитесь?" — спросил он.

В свою очередь, 63-летний Барак воспользовался случаем и пошутил.

Мишель Обама, Барак Обама / instagram.com/michelleobama

"Она вернула меня!" — съязвил бывший президент. "Некоторое время всё было на грани".

61-летняя Мишель предупредила своего партнёра, чтобы тот не "начинал", прежде чем согласиться с Робинсоном, что им "приятно находиться в одной комнате".

Она отметила: "Когда мы не разведены, люди думают, что мы разведены".

Мишель воспользовалась моментом, чтобы объяснить слушателям: "В нашем браке не было ни единого момента, когда я думала о том, чтобы уйти от своего мужчины.

Мишель Обама и Барак Обама вместе много лет / ua.depositphotos.com

"У нас были и очень трудные времена, и очень весёлые, много приключений, и я стала лучше благодаря мужчине, за которого вышла замуж", — продолжила она.

В другом месте разговора Мишель похвалила Барака как "влюблённого" отца для их дочерей: Малии, 27 лет, и Саши, 24 года.

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О персоне: Мишель Обама Мишель Обама - американский адвокат, супруга 44-го президента США Барака Обамы. Мишель Обама - первая в истории первая леди США афроамериканского происхождения. В американской прессе ее часто сравнивают с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой. Заняла 93-е место в списке Maxim Top 100 в 2009 году. В 2010 году заняла первое место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира, составленном журналом Forbes. В 2016 году вышел фильм "Саутсайд с тобой", основой событий которого является первая встреча будущей первой леди с Бараком Обамой летом 1989 года. Картина базируется на мемуарах Барака Обамы. Член Американской академии искусств и наук (2019). В декабре 2019 года заняла третье место в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes с доходами $36 млн с продаж своей книги "Становление" (англ. Becoming), сообщает Википедия.

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