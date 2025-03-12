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Оскароносный Майкл Дуглас высказался про попытки Трампа "умиротворить" РФ

Анна Подгорная
12 марта 2025, 01:30
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Дуглас напомнил, какими на самом деле были всегда отношения между США и страной-оккупантом.
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас прокомментировал отношения США и РФ сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Вкратце:

  • Майкл Дуглас прокомментировал политику Трампа относительно РФ
  • Артист удивлен поиском союзников в лице страны-агрессора

Американский актер Майкл Дуглас публично поддерживает Украину, и даже приезжал в Киев в сентябре 2024 года, чтобы принять участие в Саммите первых леди и джентльменов. Поэтому спорные высказывания президента Трампа про украинского гаранта Владимира Зеленского, а также его попытки "умиротворить" агрессора путина, вызвали у артиста противоречивые чувства.

В его блоге в Instagram появилось видео, в котором Дуглас с удивлением отмечает, что чувствует себя, как медведь после спячки - попытка США стать союзниками рф кажется ему почти фантастической на фоне длительной вражды между странами.

видео дня

"Я чувствую себя медведем. Я был в спячке, а потом вышел — и это как будто бы новый мир. Мы с россиянами союзники... Я думал, что они пытались уничтожить нас в течение последних 75 лет. Во всяком случае я просто хочу на секунду протрубить в собственный рог", - сказал Майкл Дуглас. В комментариях голливудского актера благодарят за поддержку Украины.

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Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что старший сын Шэрон Стоун, 24-летний начинающий актер Роэн Джозеф Стоун, повторил мамину сцену из фильма "Основной инстинкт".

Также голливудский актер и комик Адам Сэндлер, который пришел на церемонию награждения Оскар-2025 в худи и шортах, потроллил президента США Дональда Трампа.

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Кто такой Майкл Дуглас?

Майкл Кирк Дулас — американский актер и продюсер. Обладатель двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", а также премии "Эмми". Сын известного актера "золотой эры" Голливуда Кирка Дугласа, сообщает Википедия. Наиболее известные роли: "Роман с камнем", "Жемчужина Нила", "Роковое влечение", "Война Роузов", "Основной инстинкт" и др.

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