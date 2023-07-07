'Оскара Насте': Каменских получила на орехи в Сети за плач на встрече с бойцами

Каменских получил подарки от украинских защитников и не смогла сдержать слез. Украинцы не поверили в искренность исполнительницы.

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Настя Каменских попала в неприятную ситуацию / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Известная поп-певица Настя Каменских недавно приезжала в город Кременчуг, где посетила госпиталь, в котором проходят реабилитацию послей ранений бойцы ВСУ. Девушка активно общалось с воинами, а те решили на память подарить ей несколько своих шевронов. Каменских расплакалась прямо на камеру и позже опубликовала этот душещипательный момент на своей странице в Instagram.

"Во время нашего общения военные начали снимать шевроны и передавать их мне. Это был по-настоящему особый момент. Каждый шеврон на моей одежде стал напоминанием о том, что нет ничего важнее нашего единства и поддержки друг друга. Теперь это мой оберег, который дарит силы и мотивирует продолжать свое дело", – написала Каменских.

Бойцы ВСУ подарили Каменских шевроны / Instagram

Но в ответ многие фолловеры не поверили в искренность певицы, припомнив ее недавнее интервью Маше Ефросининой и подчеркнув ‒ мол, в последнее время в любой ситуации Каменских начинает плакать.

видео дня

Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга.

"Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

Каменских на фоне скандала заявила, что потеряла голос и проходит лечение.

Беспалов ссылался на некие анонимные источники, а также на каких-то "котиков", которые владеют информацией. Блогер также обращает внимание на то, что после того, как Каменских пожаловалась на потерю голоса и отменила свой концерт, она буквально сразу же пела вживую на одном из корпоративов.

Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг категорически.

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