'Оскара Насте': Каменских получила на орехи в Сети за плач на встрече с бойцами

Известная поп-певица Настя Каменских недавно приезжала в город Кременчуг, где посетила госпиталь, в котором проходят реабилитацию послей ранений бойцы ВСУ. Девушка активно общалось с воинами, а те решили на память подарить ей несколько своих шевронов. Каменских расплакалась прямо на камеру и позже опубликовала этот душещипательный момент на своей странице в Instagram.
"Во время нашего общения военные начали снимать шевроны и передавать их мне. Это был по-настоящему особый момент. Каждый шеврон на моей одежде стал напоминанием о том, что нет ничего важнее нашего единства и поддержки друг друга. Теперь это мой оберег, который дарит силы и мотивирует продолжать свое дело", – написала Каменских.
Но в ответ многие фолловеры не поверили в искренность певицы, припомнив ее недавнее интервью Маше Ефросининой и подчеркнув ‒ мол, в последнее время в любой ситуации Каменских начинает плакать.
Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга.
"Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.
Каменских на фоне скандала заявила, что потеряла голос и проходит лечение.
Беспалов ссылался на некие анонимные источники, а также на каких-то "котиков", которые владеют информацией. Блогер также обращает внимание на то, что после того, как Каменских пожаловалась на потерю голоса и отменила свой концерт, она буквально сразу же пела вживую на одном из корпоративов.
Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг категорически.
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